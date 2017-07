Alba Carrillo ataca a los deportistas: "Aunque quieren a sus mujeres las cornean"

Mientras el tenista disputaba sus torneos, Alba le ha llegado a pedir la nulidad matrimonial y ha insinuado que no era un chico muy listo: "Me gusta (refiriéndose a su actual novio) porque es muy inteligente, no estoy acostumbrada".

Después de estas palabras, Alba ha querido seguir mandando indirectas a su ex, afirmando que los deportistas son hombres infieles, algo que le llevó a dejar marchar a otro deportista cuando comenzó a salir con él después de su separación de Feliciano: "No me fió de los deportistas porque están buenorros y todo el rato viajando, entonces aunque quieren a sus mujeres las cornean".

Pero la cosa no terminaba ahí, en esta charla nocturna con Laura Matamoros mantenía: "Tienen que entrenar y viajar, aprovechan y como son guapos y jóvenes te engañan. A mi me gustaba un chico deportista que estudiaba derecho pero no me fiaba".

Una confesión a la que Jorge Javier quiso ponerle nombre y apellidos para conocer a este misterioso deportista. Algo que resultó en vano pues Alba no quiso soltar prenda durante la gala de este pasado jueves.

CAROLINA CEREZUELA YA RESPONDIÓ A ALBA CARRILLO EN SU MOMENTO

Pero estas declaraciones no son las primeras que hace la modelo sobre 'otra vida' de los deportistas. En marzo de este año, Carrillo llegó a manifestar: "Es un poco la manera de operar, en los torneos tienen a sus chicas, según cuenta, supuestamente tienen allí a sus chicas, en cada torneo tienen alguna".

Algo a lo Carolina Cerezuela, mujer de Carlos Moyá, respondió en Twitter: "Me parece una buena reflexión para el miércoles ..."lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro"...