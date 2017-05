Alejandro Sanz: "Venezuela está en la UVI y necesita ayuda urgente"

O artista Alejandro Sanz, quen ofrecerá o próximo 24 de xuño o concerto "Máis é Máis" no estadio Vicente Calderón, lamentou que Venezuela estea "na UVI" e necesite "axuda urxente", posto que a "xente na rúa non ten que comer".

Preguntado na rolda de prensa de presentación do concerto pola súa relación con Latinoamérica e, en especial, con Venezuela --foi vetado nun concerto en Caracas no ano 2007 por unhas declaracións sobre o dirixente Hugo Chávez--, o cantante madrileño ha asegurado que sente que debe "estar á beira de quen sofre".

"E ese é o pobo venezolano, que está na rúa, a oposición son eles. Non teñen que comer e reprímenlles de forma brutal e iso foi sempre así, eu teño medio corazón en Latinoamérica e os temas de alí tócanme, sinto que debo estar á beira de quen sofre", sinalou, tras matizar que despois de varios anos tras o seu veto "as cousas foron a peor e non a mellor".

Sanz recoñeceu que "ocorren moitas cousas no mundo" e a xente tamén lle cuestiona por elas cando fala de Venezuela. Neste sentido, sinalou ao presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de quen di que "se lle cruzan cousas pola cabeza" e emprendeu "unha guerra" contra os medios de comunicación "moi perigosa".

"Cando queres silenciar á prensa é que algo vai realmente mal. A guerra de Trump é contra os medios de comunicación e un presidente que empeza iso xa sabemos cales poden ser os resultados", alertou. Respecto de España, tamén criticou que a corrupción é un "desastre" para o país, aínda que lembra que a Xustiza "está a tentar sortear obstáculos para facer o seu traballo".

Sanz tamén foi preguntado polo actor Antonio Banderas, de quen se recoñeceu como "un bo amigo", e quen recentemente anunciou a súa renuncia para poñer en pé un proxecto en Málaga por un "trato humillante". "Non coñezo o tema, pero coñézolle e ama a súa terra profundamente, e todo o que faga será polo ben de Málaga", indicou.