Amaia Montero, ¿posible retirada de la música?

La cantante vasca Amaia Montero ha dejado en vilo a sus seguidores con algunos de sus últimos mensajes publicados en Twitter. En ellos, la artista deja entrever una posible despedida o una retirada temporal de la música.

"Empezando a despedirme y empezando por el principio" es el mensaje que dejó a sus seguidores y que iba acompañada de una imagen de cuando era miembro de La Oreja de Van Gogh.

Empezando a despedirme y empezando por el principio. pic.twitter.com/QTCBlGBc7V — Amaia Montero (@AmaiaMontero) 4 de septiembre de 2018

No ha sido el único mensaje misterioso que ha dejado la artista en la red social. Un par de horas antes publicaba un mensaje en el que se podía leer: "Game is over".