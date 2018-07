Ana Guerra deja en el aire su relación con Miguel Ángel Muñoz

En las últimas semanas, se ha vinculado a Ana Guerra con el actor Miguel Ángel Muñoz, después de la posible ruptura con el que ha sido su pareja durante varios años, el cantante Jadel. Aunque hace unas semanas la triunfita desmintió esta información al programa Socialité, lo cierto es que ahora ha dejado en el aire si son o no ciertos estos rumores y no ha querido desmentirlo... ¿Quién calla, otorga?

CHANCE: Concierto de Pablo López...

Ana Guerra: Imagínate... Ya era seguidora, pero después de subirme con él, cantar con él y vivirlo dentro... Todavía más, soy incondicional.

CH: ¿Cómo es en las distancias cortas?

A.G: Es increíble, como persona es maravilloso. Todo el equipo que lleva detrás es maravilloso y desde el minuto cero me sentí Ana López, fue maravilloso.

CH: ¿Qué tal teléfono?

A.G: Nosotros pasamos un proceso antes que todo el mundo, por decirlo de alguna manera, porque ya conocíamos la canción. Ya la he tenido pegada durante mucho tiempo, tanto, que a veces la he cantado en sitios donde no tenía que cantarla. La cantaba porque la tenía pegada. Y me he dicho la voy a liar porque se va a filtrar por mi culpa. Pero no la hemos liado y estoy encantada. Está arrasando que es lo que le toca y lo que merece.

CH: ¿Estás preparando algún disco?

A.G: Sí, aún no sabemos si sacamos un segundo single primero o el disco directamente. Pero estoy trabajando en el disco, estoy yendo a sesiones de composición. Y estoy currando mucho en el poquito tiempo que me queda libre.

CH: Con muchas ganas...

A.G: Tener tu primer trabajo en la mano en algún momento tiene que ser muy muy especial.

CH: En esos ratitos que te quedan libres ¿qué te gusta hacer?

A.G: No tengo mucho tiempo libre. Hago lavadoras. Intento organizar un poco mi vda, mi casa.

CH: ¿No hay tiempo para el amor?

A.G: Para el amor siempre hay tiempo.

CH: Te lo preguntamos porque se te está relacionado con Miguel Ángel Muñoz...

A.G: Yo no voy a hablar de mi vida personal.

CH: Pero sí es cierto que os conocéis..

A.G: Sí, nos conocemos.

CH: ¿Cómo actor te gusta?

A.G: Sí, es muy buen actor, de hecho seguí la serie durante bastante tiempo, su primera, la de un paso adelante ¿no?

CH: ¿Nos puedes confirmar si estás saliendo con él?

A.G: Es que no os voy a hablar de mi vida privada, lo siento.

CH: El que calla otorga...

A.G: Tú dirás.