Belén Esteban en declive, quieren bajarle el sueldo

El 2018 no ha empezado como le gustaría a Belén Esteban y es que a pesar de que lo hizo desde el plató de Sálvame con motivo de las campanadas, todavía no hemos vuelto a ver a la colaboradora en las tardes de Telecinco. La ausencia podría deberse a que la princesa del pueblo no estaría de acuerdo con las condiciones de su renovación de cara a este año