Brad Pitt no puede ver a su hijo mayor

El actor estadounidense Brad Pitt no ha visto a su hijo mayor, Maddox, desde que Angelina Jolie presentó una demanda de divorcio el mes pasado.



Fuentes cercanas a la pareja indicaron a la publicación que el intérprete se ha reunido desde entonces en dos ocasiones con varios de sus hijos, pero Maddox no estuvo presente en ninguna de ellas.



Jolie y Pitt alcanzaron un acuerdo temporal sobre la custodia de sus seis hijos a la espera de la resolución definitiva de su divorcio. De esa manera, la actriz obtuvo la custodia física de los seis niños y el actor tendrá derecho a visitarlos.



El Departamento de Infancia y Servicios Familiares del condado de Los Ángeles (California) abrió una investigación después de un incidente en el avión privado de la familia el pasado mes de septiembre, donde Pitt supuestamente se sobrepasó verbal y físicamente con Maddox, de 15 años.



Según el plan temporal recomendado por esa institución y aceptado por Pitt y Jolie, un terapeuta estuvo presente durante el primer encuentro del actor con los niños.



Pitt, de 52 años, y Jolie, de 41, siguen enfrascados en negociaciones sobre el acuerdo definitivo de custodia de los niños a través de sus respectivos abogados.



Los actores no han vuelto a estar en contacto desde la presentación de la demanda de divorcio, indicó la revista.



"Es una situación triste", afirmó la fuente de People.



Tras más de una década juntos y apenas dos años después de casarse, Jolie pidió el 19 de septiembre el divorcio a Pitt y solicitó la custodia legal de los seis hijos que tiene la pareja: tres adoptados -Maddox (Camboya), Pax (Vietnam) y Zahara (Etiopía)- y tres biológicos -Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne-.