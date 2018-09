Bradley Cooper desata la locura en el Festival de San Sebastián

El actor estadounidense Bradley Cooper llegó unos minutos antes de las nueve de la noche de este viernes a San Sebastián, lo que provocó el delirio entre los cientos de fans que le esperaban después de haber retrasado su llegada varias veces.



Lejos de hacerles desistir, la demora consiguió levantar mayor expectación y que más personas se sumaran a la fiesta mientras coreaban su nombre cuando el intérprete aún no había llegado.



A pesar de los signos evidentes de cansancio por el viaje, el estadounidense, que vestía traje sin corbata, no tuvo inconveniente en acercarse a las vallas tras las cuales se agolpaba el público, para estrechar manos, hacerse fotos y firmar autógrafos.



Cooper dedicó diez minutos a sus seguidores y saludó incluso, algo bastante inusual, a los fans de las últimas filas para satisfacción de todos ellos.



El actor de "Resacón en Las Vegas", cuatro veces nominado a los premios Óscar, presenta mañana en el 66 Zinemaldia, su último trabajo, "A Star is Born" en la sección Perlas, que recoge películas estrenadas en otros festivales.



La película, cuarta versión de la mítica de 1954, dirigida por George Cukor, es un proyecto personal que produce, dirige y protagoniza con la cantante y "showoman" Lady Gaga en su primer papel protagonista en cine tras sus notables apariciones en la serie "American Horror Story".