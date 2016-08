Britney Spears regresa con nuevo disco: Glory

La estrella pop internacional Britney Spears lanza este viernes Glory, su noveno álbum de estudio, a través de RCA Records/Sony Music, del que ya ha presentado temas como Private show y Make me... ft G-Eazy.



Make me... fue el tema que más creció en audiencia en la radio Top 40 estadounidense durante la primera semana, entró directamente en el #1 de iTunes y se mantiene entre las veinte primeras posiciones de la lista de canciones Top 100 de Shazam en Estados Unidos.



Spears es una de las artistas más celebradas y exitosas en la historia del pop con casi 100 millones de discos vendidos en todo el mundo. Sólo en EEUU, ha vendido más de 70 millones de álbumes, singles y canciones, según Nielsen Music.



Nacida en Mississippi aunque creció en Louisiana, Spears se hizo famosa cuando todavía era una adolescente con su primer single Baby One More Time, un hit número 1 en la lista Billboard Hot 100 y éxito internacional que rompió récords de venta con más de 27 millones de copias vendidas en todo el mundo, y cuyas ventas en EEUU han sido certificadas con 14 discos de Platino.



A lo largo de su carrera musical ha recibido innumerables premios, incluyendo seis Premios Billboard y el Premio Millenium de Billboard (que reconoce los logros destacados y la influencia de su carrera en la industria de la música), además de un American Music Award y el MTV Video Vanguard Award de 2011.



Hasta la fecha, Spears acumula un total de seis álbumes que debutaron en el No. 1de la lista Billboard 200 y 24 singles Top 40 en la lista Billboard Hot 100 _ cinco de los cuales alcanzaron el No. 1. Spears ha sido nominada a ocho Premios Grammy, y en 2005 ganó el Grammy a la Mejor Grabación Dance.



Su residencia en Las Vegas con el espectáculo pop Britney: Piece of Me en el Planet Hollywood Resort & Casino ha sido votado como "Mejor Show de Las Vegas" y "Mejor Show de Despedida de Soltera en Las Vegas". Spears lleva más de diez años creando fragancias, y hasta la fecha ha presentado 19 de ellas, disponibles en más de 90 países de todo el mundo.