David Bisbal: "Nos soy un sabelotodo, me gusta dejarme aconsejar"

El cantante David Bisbal, que este jueves ha presentado el primer single de su nuevo disco, `Antes que no`, ha explicado que, para llegar al éxito le ha servido "no ser un sabelotodo" y dejarse "aconsejar".



"Una cosa que me ha servido de mucho en mi carrera es no ser un sabelotodo; me gusta aportar, proponer, pero hay que dejarse aconsejar. Como decía (John Fitzgerald) Kenedy, rodearse de gente más inteligente que tú", ha subrayado Bisbal durante la rueda de prensa de presentación de su nuevo single, que ha tenido lugar este jueves 13 de octubre en el Palacio de Neptuno.



El cantante almeriense, que en este álbum se rinde a la música electrónica, admite que hay que adaptarse a la actualidad de la música, gracias también a las plataformas que permiten escucharla en streaming. En este sentido, Bisbal ha señalado que admira a artistas como "Justin Bieber, Justin Timberlake o Miley Cyrus" porque "se actualizan tras cada concierto".



Precisamente, acerca de las nuevas plataformas como el streaming o las redes sociales ha destacado que también son "herramientas maravillosas" para difundir la música y que "suman". En cualquier caso, ha precisado que el mejor medio es la radio.



SOBRE LA ABSTENCIÓN



Durante la presentación, el conductor del evento, el mago More, también ha bromeado con el cantante acerca de la situación política en España. "Si no os ponéis de acuerdo, ¿sacáis un single en funciones?", ha preguntado. A lo que Bisbal ha contestado: "Por supuesto, aunque al final no tengamos más remedio que abstenernos".



Sobre el reencuentro con sus compañeros de Operación Triunfo, programa que le lanzó a la fama, y concretamente, con su exnovia Chenoa, ha asegurado que fue "muy normal y tranquilo" y que su actual pareja está "contentísima". Además, ha ensalzado aquel "maravilloso" programa que le permitió alcanzar su "sueño".



En cuanto a su éxito, ha insistido en que "ser finalista no significa que te aseguren una carrera de 80 años" y ha defendido que se lo ha "trabajado" rodeándose de gente que le ha brindado "los mejores consejos para tener una carrera sólida".



El lanzamiento del nuevo disco está previsto para antes de que finalice el año 2016 y el primer single se difundirá físicamente a nivel global a partir de este viernes 14 de octubre. La canción `Antes que no` ha sido compuesta por Bisbal junto a la argentina Claudia Brant y está producida por el ganador de dos GRAMMY Jeeves.



El álbum tendrá como protagonista el agua como "el elemento más importante del planeta" y así lo ha querido reflejar el cantante en el videoclip que acompaña a este primer single, que se ha grabado entre Los Ángeles y Cabo de Gata (Almería), con más de siete horas de rodaje bajo el agua a las órdenes del director americano Scott Rhea.



Además, con este nuevo disco, el artista renueva su acuerdo con la Diputación para la promoción turística de Almería, que ha trabajado con el cantante durante el rodaje del vídeo en el que aparecen algunos atractivos como `El Arrecife de las Sirenas`. El presidente de la Diputación, Gabriel Amat, y el vicepresidente, Javier Aureliano García, presentes en el acto, han asegurado que nunca se podrían haber imaginado un embajador mejor de su tierra pues Bisbal les ayuda a "consolidar la marca" de Almería.