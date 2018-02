El emotivo discurso final de Noemí Galera

oemí Galera ha sido sin duda uno de los grandes descubrimientos de Operación Triunfo 2017. Hasta ahora, solamente conocíamos una cara de ella como jurado del formato donde era muy dura y sincera con los concursantes puesto que no se cortaba ni un pelo y les decía las cosas tal y como eran. Muchos nos acordábamos de ella por lo crítica que fue con concursantes como Virginia Maestro de OT 2008 o Idaira de OT 2005. Sin embargo, esta nueva edición ha descubierto otra cara de la directora de castings de Getmusic Endemol.

Tras casi 8 años desde la última edición, en octubre de este año Operación Triunfo volvía más renovado y con más fuerza que nunca. Una de las novedades del concurso fue el cambio de rol de Noemí Galera, que pasó de ser jurado a ser la directora de la Academia, papel que hasta el momento lo había ocupado otros conocidos nombres como Nina, Edith Salazar, Kike Santander o Àngel Llàcer.

Noemí Galera ha pasado de ser una de las más criticadas a convertirse en una madre para los concursantes. La experiencia en el programa y los años, que aunque creamos o no, pasan para todos, han hecho mella en la directora y se ha vuelto una de las más queridas y aclamadas por los seguidores del formato.

NOEMÍ GALERA LANZA UN EMOTIVO DISCURSO A LOS ESPECTADORES DURANTE EL CHAT DE OT

A pesar de llevar toda la semana lanzando emotivos discursos al resto de profesores, a los que han sido sus alumnos y al equipo del programa, Noemí quiso despedirse de todos los espectadores por última vez con una emotiva carta que leyó durante el Chat de la gala final.

La mandamás de la Academia abría el programa diciendo: "Me vais a permitir que empiece por la despedida porque se que luego me va a costar muhco aguantar la emoción y me gustaría leeros algo que he escrito...". A continuación, Noemí recordaba cómo comenzó este camino de cuatro meses: "Imaginaos que de pronto te dicen que va a volver a televisión el formato de tu vida, al que más horas le has dedicado a lo largo de tu carrera, una Academia de la que vas a ser directora y en la que vas a tener que enseñar a 16 alumnos todo lo que sabes y convertirte en su segunda madre".

Durante la sincera y memorable carta, la mami adoptiva de los concursantes de Operación Triunfo 2017 confesaba que se ha replanteado muchas veces cómo lo estaba haciendo y si su trabajo les iba a servir de algo o no a sus alumnos. Un camino lleno de emociones y altibajos que confiesa con seguridad que "Siento que todo ha merecido la pena".

Tampoco quiso olvidarse de el resto de profesores a los que asegura que para ella se han convertido en miembros de su familia por tantas horas de trabajo juntos. Hubo palabras de agradecimiento incluso para el resto del equipo con los que asegura haber "muy buen rollo" y sin los que "este programa no hubiera sido posible".

NOEMÍ GALERA RECORRE LA ACADEMIA COMO DESPEDIDA

Al acabar el Chat, los concursantes abandonaron la Academia y pusieron rumbo a la fiesta de despedida del programa a la que acudieron todos los miembros del equipo. Noemí Galera quiso despedirse de todos y recorrió la que ha sido su segunda casa durante todo este tiempo mientras recordaba los buenos momentos de la edición, asegurando que los que han sido sus alumnos "han dejado huella en el programa y en mi corazón".

Empieza el recorrido desde el vestidor que fue donde comenzó todo. La directora de la Academia se emociona recordando: "Parece que fue ayer cuando el 23 de octubre, 16 concursantes abrieron esos armarios para deshacer sus maletas".

Poco a poco, va recorriendo el resto de estancias de la Academia y a su paso, las luces comienzan a apagarse al ritmo de el mítico tema de Leonard Cohen, Aleluya mientras van apareciendo en pantalla los mejores momentos que nos ha regalado esta edición.

Noemí Galera no puede contener las lágrimas y llega al final, a esa puerta que ha visto marchar a cada uno de los concunsantes. La directora, cierra la Academia con un "Hasta luego Maricarmen" y aquí termina todo con un cartel que anuncia "Cerrado por vacaciones".