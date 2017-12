Enrique Iglesias y Anna Kournikova son padres de mellizos

Tras más de 16 años de relación con el músico madrileño, Kournikova dio a luz este pasado sábado a un niño y una niña, a los que pusieron por nombre Nicholas y Lucy", respectivamente.



Los bebés son los primeros hijos de Kournikova e Iglesias, de 36 y 42 años respectivamente.



Ambos se habían declarado interesados en ser padres, pero consistentes con su decisión de mantener la relación en privado, siempre evitaron dar declaraciones concretas sobre ese tema o cualquier otro plan personal.



El portal, conocido por tener informantes pagados en instituciones importantes como hospitales, juzgados y aeropuertos, destacó que el embarazo de la antigua estrella del tenis fue "super privado".



TMZ destacó que no hay fotos en público de la extenista desde finales de 2016, mientras que las pocas imágenes que ella misma había colgado en su cuenta de Instagram le mostraban en poses en las que la ropa no marcaba su torso.



Durante el sábado, Kournikova publicó una serie de fotos en las que se la ve a bordo de una embarcación en Miami, aunque en ninguna de ellas quedaba reflejado si estaba embarazada.



Iglesias y Kournikova se conocieron en 2001 durante la grabación del vídeo de la canción "Escape" y desde el inicio de la relación han sido centro de rumores y especulaciones sobre su inminente boda o ruptura, según el momento.



Con el nacimiento de Lucy y Nicholas se suman a cuatro los nietos de Julio Iglesias e Isabel Presley. Los dos primeros son Sofía y Alejandro, hijos de Chábeli, la hija mayor de la ex pareja.