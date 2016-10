Tom Hanks: "Los que hacemos cine siempre vamos a estar desafiando al público"

El futuro del cine está en manos de quienes lo hacen, aunque cuenten con la gran ayuda de la creatividad procedente de la televisión, y siempre van a estar, según el actor estadounidense Tom Hanks, "desafiando al público".



El medio cinematográfico se alimenta del torrente de creatividad procedente del medio televisivo, reconoció Hanks en una entrevista en Florencia, donde hoy asiste al estreno mundial de su último filme, "Inferno", basado en el homónimo superventas del escritor estadounidense Dan Brown.



"Me atrevo a decir que cada año va a haber, digamos un número, creo que siempre va a haber doce, trece, quince, quizás veinte películas que van a ser impresionantes y rompedoras", explicó Hanks respecto a la situación de la producción mundial de filmes.



"Que vayan a ser vistas por el público está en manos de los propios espectadores de cine. Los que hacen cine siempre van a estar ahí desafiando al público", afirmó el actor de sesenta años.



Hanks aludió a "la nueva cosecha" de directores, muchos de ellos mujeres, que están alimentando la "diversidad" del medio cinematográfico, que bebe mucho en los últimos años de la explosión de producción televisiva.



"(Es) precisamente porque ha habido esta oleada de creatividad en televisión, parte de lo cual han sido series y parte televisión de ocho o diez horas de duración", justificó Hanks al hablar del buen momento que, a su juicio, vive el cine.



"Me encanta cuando alguien sale diciendo que esta forma artística está muerta, porque significa que enseguida alguien va a salir con algo nuevo o con alguna forma distinta de hacer que revitalizará todo otra vez", respondió a quienes consideran que el cine, como medio, agoniza.



Y bromeó al respecto de aquellos que dan al cine ya por acabado como forma de expresión artística: "creo que deberíamos llamar a Martin Scorsese y decirle: mira Martin, lo siento ¡pero hemos oído que el cine ha muerto!".



Todo lo contrario, advierte Hanks: "diré que los aspectos empresariales, los económicos, son más interesantes de lo que lo han sido nunca, sin ninguna duda".



Y añade, sin dar títulos: "puedo decirle ahora mismo que en las últimas seis semanas he visto tres o cuatro películas que me han hecho estar tan entusiasmado con el cine como nunca".



"Tengo que decir que una de las mejores películas que he visto nunca era de un director egipcio que se llamaba Mohamed Diab y nadie podría haberme dicho que él iba a hacer esa película que hizo y que iba a funcionar", concedió el actor sobre una de esas "joyas" que está descubriendo.



Diab es precisamente uno de esos nuevos directores a los que Hanks alude como creadores que dan vigor al cine actual y que es conocido por títulos como "Cairo 678" o la muy reciente "Clash", sobre la revolución egipcia.



Y del trabajo de este escritor y director Hanks comenta: "funcionó simplemente porque había un proyecto, trabajo duro y dedicación", los ingredientes que, según él, hacen que el cine no esté acabado.



"Inferno", la película en la que Hanks vuelve a interpretar al personaje de Robert Langdon, creado por Dan Brown, tiene hoy su estreno mundial en Florencia, donde transcurre una parte importante de la trama.



El filme cuenta con un reparto internacional y, además de Hanks, cuenta con la británica Felicity Jones, el francés Omar Sy, la danesa Sidse Babett Knudsen, el indio Irrfan Khan y el estadounidense Ben Foster.