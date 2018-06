Investigan un robo en la casa de Shakira y Piqué

Unos ladrones han entrado a robar en la noche de este martes en la casa que tienen en Esplugues de Llobregat (Barcelona) el futbolista internacional del FC Barcelona Gerard Piqué y la cantante colombiana Shakira, que no se encontraban en el domicilio, aunque sí estaban los padres del jugador barcelonista.



Los Mossos d`Esquadra han abierto una investigación a raíz de este robo no violento, que se ha producido de noche, cuando en la casa estaban durmiendo los padres del central azulgrana, han informado fuentes cercanas al caso.



Shakira ofreció anoche en el Lanxess Arena de Colonia (Alemania) el segundo concierto de su gira El Dorado World Tour, al que se desplazó y asistió Gerard Piqué después de que el seleccionador español, Julen Lopetegui, diera fiesta a los internacionales ayer por la tarde, antes de viajar a Rusia para jugar el Mundial.



Los ladrones se han ido de la casa sin causar daños personales, según las fuentes, que han resaltado que se trata de un robo no violento que se ha producido cuando los padres del futbolista estaban durmiendo.



Los Mossos d`Esquadra están pendientes de recibir la denuncia por este robo, según las fuentes.