Javier Marías compartirá premio con Harry Belafonte en Nueva York

El escritor Javier Marías es muy reacio a los viajes transatlánticos, tanto que no iba a Estados Unidos desde 2009, pero romperá su norma para compartir mañana una cena de gala con Harry Belafonte y convertirse en el primer español que recibe el Library Lion de la Biblioteca Pública de Nueva York.



"Me lo propusieron el año pasado pero tenía otros compromisos y lo pasaron a este. Me hace particular ilusión compartir este premio con Belafonte -Nueva York, 1927- porque me encanta desde niño. Me gustaba mucho cómo cantaba los calypsos y como actor", revela en una entrevista con Efe el autor de "Corazón tan blanco" y "Tu rostro mañana".



Pero Belafonte y Marías (Madrid, 1951) no serán los únicos premiado esa noche con unos galardones que muy pocos no anglosajones tienen, entre ellos el checo Milan Kundera, el turco Orhan Pamuk o el sudafricano Nelson Mandela: también lo recibirán los escritores Hilary Mantel y Colm Tóibín y la periodista Peggy Noonan.



"Estoy muy halagado con que me lo den. Que se fijen en uno de fuera está bien. Además, admiro mucho a Tóibín y aunque el género de Mantel -el histórico- no me interesa mucho, el libro que he leído de ella está muy bien hecho", alaba.



Le hizo "gracia" que le concedieran el premio pero, admite, le da "un poco de pereza" porque "no es muy dado" a "este tipo de cosas".



"Lo miraré todo con diversión y extrañeza. No puedo evitar pensar que será como en las películas. Espero divertirme y pasármelo bien. Aunque soy reacio, quitando el rato de la entrega lo veré con diversión", pronostica.



Será una gala "Blanco y Negro" al estilo de los bailes de Truman Capote, una "ocasión singular" en la que Marías, autor de catorce novelas, tres libros de relatos, más de una veintena de ensayos y colecciones de artículos, se pondrá esmoquin y pajarita.



La Biblioteca Pública de Nueva York, en pleno centro de Manhattan, alberga tesoros en sus centenarios estantes como manuscritos de Walt Whitman y Jorge Luis Borges o una Biblia de Gutenberg, y su entrada está presidida, según recuerda Marías, por los gigantescos leones "Fortaleza" y "Paciencia".



El español aprovechará el viaje para presentar, en Nueva York y Filadelfia, en distintas conversaciones con lectores y otros autores, como Garth Risk Hallberg ("La ciudad en llamas"), la edición inglesa de su última novela, "Así empieza lo malo" (Thus bad begins).



Pero eso será después del día 8, cuando se celebrarán en Estados Unidos las elecciones presidenciales, un acontecimiento que vivirá sorprendido con algo "tan insólito" como que Donald Trump, "un dictador en potencia", "tenga posibilidades".



"Me parece gravísimo y peligrosísimo para el mundo entero. Espero que los votantes sean algo cuerdos y no voten a Trump. En Estados Unidos está pasando algo porque siempre que ha habido un candidato un poco extremo han reaccionado barriendo a ese candidato. Es un país bastante centrado, por eso me sorprende lo que pasa en esta ocasión y no es que Clinton me parezca una maravilla, pero cualquiera menos este", subraya.



Sobre el Gobierno de su país, Marías opina que "vista la nueva composición" no se puede esperar "algo distinto": "el equipo completo está donde estaba. Refuerza lo que había hace cuatro años y sigue sin haber ministerio de Cultura independiente"·



"Da la impresión -añade- de que Rajoy tuviera mayoría absoluta. Si hay alguna novedad tendrá que venir del lado de la oposición".



A él, que es traductor y al que han traducido a 40 idiomas, le parece que lo sucedido con el Premio Nacional que se concedió por error para la versión en euskera de las obras completas de Santa Teresa que realizó el carmelita Luis Baraiazarra, es "un poco absurdo", tanto porque se le prive del galardón -el original tenía que haber sido en una lengua extranjera- como por el trabajo en sí.



"Me parece un poco absurdo que se traduzca a un autor que escribe castellano a una de las otras lenguas. Yo mismo creo que tengo traducida al catalán una de mis obras, pero me parece un poco superfluo. La gente que lee la puede leer en castellano sin problema", añade.