"Julieta", de Pedro Almodóvar, optará al premio a mejor película europea

Las películas `Elle` (Francia/Alemania), dirigida por Paul Verhoeven; `Yo, Daniel Blake` (Gran Bretaña/Francia), de Ken Loach; `Julieta`, de Pedro Almodóvar; `La habitación (Irlanda/Canadá), de Lenny Abrahamson, y `Toni Erdmann` (Alemania/Austria), dirigida por Maren Ade, optarán al Premio a Mejor Película Europea de los Premios del Cine Europeo.



Las nominaciones de los 29 Premios de Cine Europeo se han dado a conocer este sábado en el marco del Festival de Cine Europeo, y la European Film Academy y EFA Productions los entregarán en una ceremonia que tendrá lugar el 10 de diciembre en Wroclaw (Polonia), Capital Europea de la Cultura 2016.



El espacio Abades Triana de Sevilla ha acogido por decimotercer año el anuncio de las nominaciones a los Premios del Cine Europeo en un acto al que han acudido los directivos de la European Film Academy Marion Döring y Mickey Downey, además de los españoles Antonio Saura y Ángeles Gonzalez Sinde, según ha informado la organización del SEFF en una nota.



Han asistido también a este acto las actrices Manuela Vellés, Judith, Pilar López de Ayala --miembro del jurado en esta edición del SEFF--, y el Giraldillo de Honor de esta edición, Vicent Lindon, así como los directores Federica di Giacomo y Albert Serra.



El delegado del Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz; la directora y la subdirectora General ICAA, Lorena González y Guadalupe Melgosa, y el director del Festival de Cine Europeo de Sevilla, José Luis Cienfuegos, también han estado presentes en el acto.



NOMINACIONES



En la categoría de Mejor Documental Europeo 2016 han sido nominados los trabajos `21 x New York`, `A family affair`, `Fire at sea`, `Mr. Gaga`, `Sis for Stanley-30 years at the wheel for Stanley Kubrick` y `The land of the enlightened`.



Además, en la categoría de Director europeo competirán Maren Ade por `Toni Erdmann`; Pedro Almodóvar, por `Julieta`; Ken Loach por `Yo, Daniel Blake`; Cristian Mungiu, por `Graduation`, y Paul Verhoeven por `Elle`.



En la categoría de actriz europea han sido nominadas Valeria Bruni (`Locas de alegría`); Trine Dyrholm (`La comuna`); Sandra Hüller (`Toni Erdmann`); Isabelle Huppert (`Elle`), y Emma Suárez y Adriana Ugarte por sus papeles en `Julieta`.



Al premio al mejor actor europeo optarán Javier Cámara (`Truman`), Hugh Grant (`Florence Foster Jenkins`), Dave Johns (`Yo, Daniel Blake`), Burghart Klaubner (`El caso Fritz Bauer`), Rolf Lassgard (`Un hombre llamado Ove`), y Peter Simonischek por su papel en `Toni Erdmann`.



Finalmente, han sido seleccionados al premio de guionista europeo 2016 Maren Ade (`Toni Erdmann`), Emma Donoghue (`La habitación`), Paul Laverty (`Yo, Daniel Blake`), Cristian Mungiu (`Graduation`) y Tomasz Wasilewski por `United States of love`.