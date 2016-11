Lola Herrera afirma que el IVA cultural "no tiene sentido"

La actriz Lola Herrera ha apuntado que el tipo de IVA cultural al 21 por ciento "no tiene sentido" si se quiere cuidar la cultura, porque "da la impresión", según ha indicado, que la clase política tiene la intención de "cargarse" todo lo que esté relacionado con ese ámbito.



Así lo ha señalado la artista vallisoletana este sábado en la localidad segoviana de Pedraza, donde ha mostrado su desaprobación ante que espectáculos masivos como "la pornografía o el fútbol" tributen un "cuatro por ciento" en concepto de IVA.



En ese sentido, Lola Herrera ha solicitado que, "si tanto se mira a Europa" se haga "para todo" y no "para algunas cosas nada más", porque para los profesionales del sector este es un tema "muy importante". De este modo, ante la posibilidad de que el Gobierno reduzca el gravamen para algunos espectáculos, la actriz ha destacado que no lo creerá "hasta que no lo vea en el BOE".



En cuanto a su momento profesional, la artista ha destacado su trabajo actual con la obra titulada `La velocidad del otoñó`, que este mismo sábado representa en la localidad madrileña de Alcalá de Henares y que, a partir del 30 de noviembre, debutará en el Teatro Bellas Artes de la capital española. Asimismo, Lola Herrera ha confirmado que baraja otros proyectos de futuro, entre ellos la posibilidad de actuar en una película.