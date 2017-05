Luz Casal derrocha "pasión" en su primera actuación en Japón

La cantante Luz Casal conquistó hoy al exigente público nipón en su primera actuación en el país del sol naciente, donde demostró que la "pasión" es más que el nombre de su último disco lanzado en Japón.

Con un íntimo concierto, Casal aprovechó con creces la oportunidad "enorme y deseada" de brillar en un país al que le fue difícil acceder, donde ya presentó su disco "La Pasión" en noviembre del pasado año.

"Hay veces que vas a países donde quizás cuesta un poco. Cuando me fui (en noviembre) tuve la sensación de que tenía que volver, y a ser posible pronto", explicó Casal minutos antes de subir por primera vez, entre fuertes aplausos, al escenario tokiota.

Los acordes de "Mar y cielo" se encargaron de abrir el primero de los seis conciertos que la cantante ofrecerá en la mítica sala Blue Note de Tokio durante los próximos tres días.

"Tenemos que conseguir que la gente se emocione y se lo pase bien", señalaba convencida la artista de Boimorto (A Coruña), algo que consiguió sobradamente.



Con un "¡Konnichiwa!" (hola en japonés) pronunciado tímidamente, Casal logró meterse en el bolsillo al público japonés, justo antes de proseguir con éxitos como "Alma mía", "Historia de un amor" o "No me importa nada", mientras animaba al público a que cantara con ella.



"Las barreras del idioma estoy acostumbrada a saltármelas desde hace mucho tiempo, las canciones por sí solas aguantan cualquier incomprensión", defendía poco antes la cantante gallega.



El concierto volvía a llevar a la vida muchos de los éxitos contenidos en su álbum "La Pasión", publicado en 2009 en España, aunque hace apenas cinco meses en Japón.



Con este trabajo, un viaje por canciones clásicas con el bolero como hilo conductor, la cantante española consiguió el Disco de Platino en España, el doble Disco de Platino en Francia y más de medio millón de copias en todo el mundo.



Su "buen momento" personal y en su carrera, y la atracción que siente por este país animaron a la cantante a tratar de encontrar su lugar en Japón, país del que reconoce estar enamorada.



"Aun sabiendo que generalizar es bastante simplista, todo lo que he percibido (de Japón) me gusta mucho", dijo.



Esta triple velada forma parte de la gira mundial que llevará a la española a los cinco continentes durante los dos próximos años.



Este "tour", un disco que lanzará próximamente en Francia y otro con canciones inéditas que estará listo a final de año, mantienen ocupada en la actualidad a esta trotamundos.



"La verdad es que estoy siempre llena de proyectos. Me parece que es una manera, por un lado, de exigirme, pero también de recibir recompensa. Sé que el esfuerzo, aunque sea en un porcentaje pequeño, siempre tiene consecuencias", añade.



Casal es una de las artistas españolas más galardonadas, con el Premio Nacional de Músicas Actuales 2013, la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, la condecoración de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia, un Goya -por la canción de "El bosque animado"-, un Ondas y el Excelencia Musical de los Grammy Latinos.



Hoy, sin embargo, la "sorprendente" y "muy buena" recepción del público japonés es toda la "recompensa" que Casal afirma necesitar.