Niall Horan, de One Direction, saca su primer sencillo en solitario

El cantante irlandés Niall Horan, integrante del grupo británico One Direction, anunció hoy su primer sencillo, "This Town", convirtiéndose así en el primer miembro de la banda juvenil en sacar un trabajo en solitario.



"He estado trabajando en el estudio, quería compartir esta canción que acabo de escribir con vosotros, chicos. Gracias por estar ahí siempre", compartió el artista con sus más de 27 millones de seguidores en su cuenta de Twitter.



Junto con esta declaración, Horan difundió el enlace a su nuevo vídeo, en el que se ve al joven de 23 años tocando la guitarra y cantando en solitario, sin el apoyo de una banda.



A principios de este año, Harry Styles, líder del grupo musical, anunció su debut cinematográfico como uno de los protagonistas de "Dunkirk", la nueva película que prepara el británico Christopher Nolan.



El año pasado Zayn Malik, tras finalizar la segunda etapa del "On The Road Again Tour" -la cuarta gira musical de la banda juvenil-, anunció que abandonada el conjunto.



Tras esta trágica separación para los fans del grupo británico, el resto de sus componentes -Liam Payne, Louis Tomlinson, Styles y Horan- dijeron que se iban a tomar un descanso.



Los miembros de la banda juvenil se conocieron durante el concurso británico de talentos "X Factor" en 2010, donde se formó "One Direction" bajo la supervisión de Simon Cowell, director musical británico que forma parte del programa de televisión.



A pesar del éxito de la agrupación y de los aplausos que arrancaron durante el concurso, el grupo solo consiguió el tercer lugar.