Las noticias del ‘corazón’ que podrían ocurrir en este 2018

En este sentido, el portal de prensa rosa ‘Chance’ ha creado una lista de noticias que quizás podrían ocurrir a lo largo del 2018. Cabe destacar que si estas conjeturas finalmente ocurrieran, no nos arreglarían ni un solo problema. Sin embargo, nuestro corazón ‘popular’ latiría un poco más feliz: “En primer lugar, una entrevista más íntima a la Reina Letizia. Nos encantaría conocer más sobre sus gustos y preferencias. Por otro lado, la reconciliación de nuestra Angelina Jolie y Brad Pitt españoles. Es decir, Paula Echevarría y David Bustamante. Otra noticia impactante sería que Isabel Preysler y María Teresa Campos se atrevieran a darse el 'sí quiero’, pero con sus respectivas parejas. Por último, que Chenoa y Bisbal subieran otra vez al escenario de ‘OT’ y cantaran ‘Escondidos’ y que esta vez sí que acabaran con un beso de película”.

Nuestros retos personales necesitan ‘organización’ y mucho ‘amor’

Por otra parte, e independientemente de lo que decidan hacer las famosas con sus vidas, nosotras seguiremos adelante con nuestros retos; por lo menos durante el mes de enero. La psicóloga clínica Ana López nos explica que en muchas ocasiones no podemos cumplir nuestras metas al no saber cómo llevarlas a cabo: “La organización es el 50% del éxito. No debemos castigarnos ni culpabilizarnos. Es importante recompensarnos por cada paso que demos, por pequeño que sea”.

Por ejemplo, si tu propósito de año nuevo fuera hacer más deporte o dormir un mayor número de horas, no estaría mal disponer de un reloj con cronómetro y despertador. Todo el mundo conoce las numerosas distracciones que nos ofrecen los teléfonos inteligentes. En este sentido, encontramos páginas webs especializadas como la de Chrono24, que ofrecen relojes resistentes. La clave reside en que algunos de sus modelos están construidos a base de titanio micro-pulido ligeros. Además, cuentan con alarma despertador y cronómetros de alta frecuencia, muy exactos a la hora de medir los tiempos deportivos.

No obstante, nos hace falta más que un reloj para poder cumplir nuestras ‘nuevas’ promesas saludables. El también psicólogo y profesor de Psicopatología de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), Eladio Rosique Meseguer, nos recordaba hace unos días que para conseguir nuestros objetivos no es suficiente con desearlos mucho: “Es necesario establecer una hoja de ruta realista que nos paute como realizarlo, con límite de tiempo, eliminación de obstáculos y alimentando los motivos que nos permitan llevarlo a cabo. Empezar por objetivos sencillos que os permitan adquirir una inercia positiva para, posteriormente, ir a por los más complicados”.

Por último, resaltar la aplicación para ‘smartwatch’ que ha realizado una joven latina de California llamada Faith Florez: “La finalidad que buscamos con la app ‘Calor’ es reducir la mortalidad de los trabajadores agrícolas por insolación. La aplicación les proporciona alertas cuando las temperaturas en los campos son excesivas. Igualmente, incluye videos, artículos y cuestionarios con la finalidad de formar a los trabajadores sobre su propia seguridad laboral”. Al final, todo es cuestión de amor por uno mismo, perseverancia, tiempo y mucha organización.