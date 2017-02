Lo que opina Jordi Hurtado de los 'memes' sobre él

Jordi Hurtado, el incombustible presentador del programa "Saber y Ganar", ha cumplido esta semana 20 años al frente de este concurso diario de La 2, en una cita con los espectadores a la que sólo faltó durante unos días en mayo del pasado año cuando fue sometido a una pequeña intervención quirúrgica.



Las redes sociales están repletas de `memes` sobre él, en los que se bromea sobre su "eterna juventud" y se especula sobre la posibilidad de que sea un holograma o un extraterrestre, algo que no molesta al popular presentador, que ha asegurado a Efe que "hay que tomarlo por el lado positivo" y entenderlo como "un reconocimiento a la longevidad del programa y a su lozanía".



A punto de cumplir 60 años, Hurtado descarta permanecer 20 años más al frente de "Saber y Ganar" porque "antes llegará la jubilación", pero asegura que sigue entrando en el plató a grabar nuevos programas "con la misma ilusión del primer día".



PREGUNTA: ¿Cuál es el secreto del éxito de "Saber y Ganar"?



RESPUESTA: Ha habido varios factores. Por un lado, el hecho de habernos mantenido siempre en la misma franja horaria ha facilitado la fidelidad de la audiencia y, por otro, fuimos pioneros en este formato que da al concursante un papel protagonista. Me lo dice mucha gente por la calle: vosotros tratáis muy bien a los concursantes, nunca os reís de ellos cuando se bloquean, los tratáis con cariño...



P: ¿Qué más te dicen cuando te paran por la calle?



R: Al principio, hace veinte años, me decían: "¿Tú eres el de `Cifras y Letras`?". Ahora me paran incluso fuera de España personas que ven el programa en el canal internacional de RTVE y saben perfectamente quién soy. Ese es nuestro gran éxito, haber consolidado una marca y tener una audiencia fiel, incluso muy fiel. Hay gente que me cuenta que mientras dura el programa no están para nadie, ni si quiera cogen el teléfono.



P: ¿Cuál ha sido el peor momento de "Saber y Ganar"?



R: Por supuesto hemos pasado momentos malos a lo largo de estos años, y momentos de crisis, como todo el mundo. Un momento muy difícil fue cuando desapareció la financiación publicitaria en RTVE, pero el balance general de 20 años es muy positivo.



P: ¿Te ves 20 años más al frente de "Saber y Ganar"?



R: Veinte años más son muchos. Yo sé los años que voy a cumplir en junio; bueno, todo el mundo lo sabe, esta en la Wikipedia, y veinte más son muchos. En veinte años ya estaré jubilado.



P: Resulta extraño oír hablar de jubilación a Jordi Hurtado, cuando todo el mundo dice que estás igual que el día que empezó el programa.



R: Quien diga eso necesita un óptico o unas gafas como las mías. Igual, no estoy. Evoluciono bien, pero igual, no estoy.



P: ¿Cuidas tu imagen?



R: Me cuido. Si haces televisión tienes que cuidar la imagen. Además, tengo la suerte de no engordar, tengo la misma talla que hace treinta años. Es mi genética.



P: ¿Cuántas gafas has tenido?



R: He tenido muchas. En una época fueron todas montadas al aire, y desde hace tres años volví a la pasta. Ahora llevo una rojas que hacen juego con el plató. Me gusta que se vean mucho las gafas, que sean divertidas.



P: ¿Te molesta que haya tantas bromas en las redes sociales sobre tu supuesta eterna juventud?



R: Me sorprende la imaginación que tiene la gente para crear `memes`, pero yo lo llevo bien, soy un trabajador y no busco la fama gratuita, sino el trabajo bien hecho, y también sé que si no estás en las redes sociales parece que no existas. Y nosotros sí, nosotros existimos, y mucho. Hemos sido `trending topic` en días en los que había noticias internacionales importantísimas...



Afortunadamente esto ha ido evolucionado y ahora es un reconocimiento a la longevidad del programa, a esa lozanía, a esa buena imagen. Hay que tomarlo por el lado bueno, porque es reconocimiento y publicidad. Con las redes sociales, el programa tiene más vida y está llegando a gente joven. Hemos tenido concursantes que tienen 20 años, la edad del programa, y mucha gente ve el programa en familia, con sus hijos.



P: ¿Cómo te definirías profesionalmente?



R: En el pasado trabajé en doblaje, me gusta hacer imitaciones y he hecho de actor en "El Ministerio del Tiempo", pero yo soy sobre todo un comunicador, un trabajador absolutamente vocacional. Empecé con 18 años en la radio y cada vez que entró en el plató me siento feliz de hacer el trabajo que siempre había soñado y que me gusta. Soy muy feliz con este formato que une entretenimiento y cultura. Afortunadamente no tengo que estar hablando de cotilleos ni de malos rollos de gente. Soy muy afortunado con los temas de los que hablamos.



P: Si fueras concursante, ¿sabrías todas las respuestas?



R: Mi equipo y yo sabemos muchas respuestas después de tanto tiempo, pero hay otras que alucino cuando contestan los concursantes, sobre todo las preguntas calientes de temas de historia o ciencia.



P: ¿Te sientes el rey de la primera hora de la tarde en televisión?



R: Sí, muchos días superamos a todas las cadenas generalistas en audiencia, es un fenómeno lo que consigue "Saber y Ganar" a esa hora, es muy bonito.



P: ¿Qué te parece la televisión actual?



R: Está cambiando mucho la manera de ver televisión. La gente ya no sólo se sienta delante de la tele cuando hay un programa que les gusta, sino que ve mucha televisión a la carta. Yo también lo hago. Después de tantas hora en el plató no tengo ganas de ver la tele, pero los días que puedo me gusta ver ficción. Me encanta "House of Cards", estoy enganchado.



P: ¿Qué te parecen los concursos de las otras cadenas?



R: Christian Gálvez, de "Pasapalabra", habla muy bien de mí y yo de él. Me encanta ver a concursantes de "Saber y Ganar" en "Pasapalabra" y que ganen un millón de euros al rosco. Somos una escuela de concursantes, de grandes campeones. También hay otros grandes programas, con presupuestos superiores al nuestro, por supuesto. Son programas de televisión privada, pero esos programas son todos comprados, mientras que "Saber y Ganar" es un formato inventado por el director, Sergi Schaaff, ese es nuestro mérito.



P: ¿Tienes otros proyectos profesionales?



R: ¡Como no sea de madrugada, restando de dormir!. Hacemos un programa diario, todos los días del año. ¡Imaginaos el trabajo de prepararlo y grabarlo!, es mucho trabajo.



P: ¿Qué recuerdas del primer programa?



R: Que teníamos firmado sólo un trimestre y después fuimos alargando, trimestre a trimestre, y mira dónde hemos llegado.



P: ¿Qué te motiva a entrar en el plató cada día?



R: Me encanta mi trabajo, es muy creativo. Yo lo único que tengo en el guión son las preguntas, todo lo demás me lo invento. Lo que hablo con la voz en off nos lo inventamos entre los dos, eso nos ilusiona y nos anima a continuar.