Orlando Bloom visita en Níger a los niños que huyeron de Boko Haram

El embajador de buena voluntad de UNICEF y actor británico Orlando Bloom visitó esta semana en la región de Diffa, en el sureste de Níger, un campo de desplazados que acoge a miles de niños que huyeron de la violencia del grupo terrorista de Boko Haram.



Bloom lleva a cabo esta viaje para "poner el foco en la actual crisis humanitaria en la cuenca del lago Chad", explicó Unicef hoy en un comunicado.



Al menos 2,3 millones de personas, entre ellos cientos de miles de niños, se han visto obligados a desplazarse de las zonas de Níger, Nigeria, Chad y Camerún afectadas por la violencia de Boko Haram.



Según la nota, estos niños se han quedado sin acceso a la educación y corren el riesgo de sufrir desnutrición.



"Como padre, me resulta difícil imaginar cuántos de estos niños están atrapados en este conflicto. Durante mi viaje he oído historias terribles de niños huyendo a pie, dejando todo atrás, también la seguridad de sus hogares y sus aulas", explicó el actor citado en el comunicado.



La región de Diffa acoge actualmente a más de 240.000 desplazados internos, refugiados y repatriados, de los cuales 160.000 son niños.



Bloom también visitó la zona de Bosso, fronteriza con Nigeria, donde conoció a niños que le contaron lo que sufrieron.



"Es extremadamente difícil comprender esta situación sin haber estado allí. He podido presenciar el profundo dolor y el sufrimiento que estos niños están atravesando, algo que ningún niño debería experimentar", subrayó Bloom.