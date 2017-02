Entre flashes de fotógrafos, cámaras de televisión y periodistas, el cantante de Jarabe de Palo, Pau Donés, ha presentado "50 Palos", su nuevo disco, su nuevo libro y una gira, sin rechazar ninguna pregunta sobre el cáncer que padece y afirmando que ahora su vida y sus sueños "son el presente".



En la sala Tenor Viñas del Liceu, Donés ha bromeado con que nunca había tenido tanta gente en una rueda de prensa -"ya sé que no es por lo del cáncer"- y se ha mostrado muy ilusionado con sus nuevos proyectos, que piensa "disfrutar a tope", aunque no ha escondido que debe continuar con la quimioterapia.



"No me estoy muriendo. Tengo cáncer, ya está", ha proclamado, y ha continuado indicando que está bien, que vive el día a día como cualquiera, aunque en los dos últimos años haya tenido que dejar los escenarios por la enfermedad.



Sin embargo, y aunque no sea buen consejero, ha pedido tanto a los que están sanos como a los que se encuentran en una situación parecida a la suya: "`Enjoy`, que es una palabra que me gusta mucho, así en inglés, pero que es disfrutad", ha resaltado.



Asimismo, ha considerado que en las sociedades occidentales la gente vive asustada: "Nos acojona tanto la muerte como la vida".



A su juicio, sin embargo, hay que "perder un poco el miedo a vivir, al fracaso, a decidir".



La gira de Jarabe de Palo empieza en marzo en México y luego en mayo el grupo estará en España, en escenarios como el teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, el Liceu (donde ya lleva vendidas el 92 % de las entradas y se está planteando organizar un nuevo concierto para finales de año o principios de 2018), el teatro Lope de Vega de Sevilla, el Teatro Jovellanos de Gijón o el Teatro Alcalá de Madrid.