Paula Echevarría y su proceso de maduración

El cambio de década está siendo de lo más diferente para la todavía mujer de David Bustamante: "Ha sido un año de cambios, de un montón de cambios, todos son para bien, todos son para poner las cosas en su sitio. Los 40 años me han regalado actitud, me han regalado no tener miedo al cambio y afrontar las cosas y me gusta mucho esta nueva actitud".

PAULA ECHEVARRÍA, SU SEPARACIÓN DE DAVID BUSTAMANTE, SU MAYOR CAMBIO DEL 2017

Sin duda alguna, la separación de Bustamante ha sido el cambio más importante para la actriz de Galerías Velvet y un bombazo mediático para la prensa del papel cuché. Seguro que ni ella misma se imaginaba la que se le venía encima. Cogiendo el toro por los cuernos y como si el karma hubiera influido, en apenas 48 horas se tenía que presentar ante la prensa, pero no para dar un comunicado como tal de su ruptura, sino para dar a conocer su nueva fragancia Sensuelle y la ocasión lo merecía. Más de 46 medios y alrededor de 100 periodistas estaban deseando saber que había sucedido y sobre todo ver como iba a reaccionar ¿Afrontaría el tema? ¿Evitaría las preguntas? ¿Las vetaría? Hasta el proceso de organización del evento requería gran sutileza... porque ante tanto periodista ¿A quién debería atender primero? ¿A todos? ¿Se derrumbaría? ¿Daría -lo que llamamos nosotros- mejores declaraciones a unos que a otros por el momento en el que se encontraba en ese momento?

PAULA ECHEVARRÍA Y DAVID BUSTAMANTE, ACOSTUMBRADOS A SER MIMADOS Y QUERIDOS DE LA PRENSA

Pues Paula se enfrentó, y la verdad es que después de como le había tratado siempre la prensa y, fue todo un acto de valentía, más que de promoción de su fragancia como algunos quisieron ver. Paula y Busta a pesar de que el rumor de la crisis siempre les había acechado, estaban acostumbrados a contar lo bien que les iba, presentar cada uno sus proyectos, dejarnos hacer posados estupendos en la playa o en sus vacaciones, y a ser queridos y mimados generalmente...

PAULA ECHEVARRÍA, CAPAZ DE ENFRENTARSE A LA PRENSA 48 HORAS DESPUÉS DEL ANUNCIO DE SU SEPARACIÓN

Pero lo de enfrentarse a una separación siendo una pareja tan mediática como lo son era harina de otro costal.

Con más de 100 personas pendientes en directo y millones en sus casas, no solo de su modeli de turno, Echevarría se arrancaba: "Mientras David y yo no hablemos no diré nada" [...] "David estuvo en su casa, todo es normal, como siempre" [...] "Vosotros utilizáis una frase al final de vuestros vídeos, 'el tiempo dirá', pues eso" [...] "Nunca he dicho nada cuando me han preguntado por crisis".

PAULA ECHEVARRÍA CON TEMPLANZA: "EN CASA OCURRE ALGO"

Aun así, la guapa colaboradora de Elle, dejaba entrever lo que ha sucedido finalmente: "En casa ocurre algo" y a la vez que pedía "tiempo y respeto" o como el primer día que se conocía la separación nos contaba a CHANCE: "Tomároslo con calma que esto va para largo", la verdad es que ahí no te equivocabas... y así hemos estado todos... Tras la pista de Paula.

Seis meses después no ha variado mucho la situación, la verdad. Se sigue sin saber cuando firmarán el divorcio o si se quedarían a lo Infanta Elena y Marichalar en su entonces: "Cese temporal de la convivencia matrimonial" hasta que apareció en escena el capítulo de Ares Teixidó que ya tanto nos sabemos todos y si no puedes seguir leyendo aquí.

PAULA ECHEVARRÍA Y EL DÍA QUE TUVO QUE RECORDAR QUE ELLA ESTABA AHÍ POR SU TRABAJO, NO POR SER UNA MUJER FLORERO, (POR DECIRLO MÁS FINAMENTE)

Lo que sí es cierto es que Busta ha perdido más la templanza con los medios, ya que se ha visto más perjudicado en cuanto a su imagen y las informaciones que han salido sobre él. Sin embargo, Paula le hayan salido novios, le hayan dicho que es una interesada, o que está ahí por él, ha sabido mantenerse aunque en su lenguaje coloquial te suelte un tía, un "¡qué te cagas!" o un "Yo trabajo, no soy un chxxx" si hay alguna pregunta que no le haga gracia y que haga entrever que es lo que es gracias a David Bustamante y que, al principio, estaba a la sombra de...

Ese día, en la presentación de un conocido teléfono al que representa también salía al paso de cual era su situación ante una supuesta sobreexposción en los medios coincidiendo con la ruptura de la pareja: "¿Que a mí me ha venido bien? Hombre, cómo no me va a molestar... Lo que no es verdad me molesta y esto no es verdad. Yo estoy haciendo algo que firmé en septiembre del año pasado. Todos mis contratos están firmados... De hecho, nada de lo que ha salido últimamente lo he cogido para no sobreexponerme muchas veces a todo esto. Lo que quiero es apartarme un poquito y ahora estoy cumpliendo lo que ya tenía".

PAULA ECHEVARRÍA RECONOCÍA DIAS ANTES DE LA FAMOSA BOMBA ARES TEIXIDÓ QUE SU DIVORCIO O SU RECONCILIACIÓN ESTABA POR VERSE

Otro momento de maduración era cuando reflexionaba Echevarría: "Esto es cosa de dos. El matrimonio es cosa de dos, es verdad que uno de los dos puede tomar la decisión, pero es que en este caso no ha existido confirmación por parte de ninguno de los dos como tal".

Evidentemente era muy interesante cuando la ex de Bustamante explicaba: "Somos dos personas independientes(...) que hace unos meses que no estamos conviviendo juntos, pero que todavía no hay nada decidido, pero que no hay que comparar nada. Cada uno lo lleva como lo lleva, (...) pues cada uno lleva la procesión por dentro como puede. Aquí no hay que buscar ni al bueno, ni al malo, ni al mártir, ni al que le va que te cagas...".

"Por mi parte sigue todo igual. Esa bola tenéis que ir a preguntársela a él, o sea, la pelota ahora está en otro tejado. (...) La diferencia es que ahora vive en otro piso que no es en el que ha estado hasta ahora, pero de momento todo sigue igual".

"Nosotros nos llevamos muy bien, la relación que tenemos es estupenda(...) Él entra con su llave y está en casa conmigo, con la niña", esperemos que siga pensando de la misma manera por el bien de la pequeña.

Muy sincera se mostraba cuando venía a reconocer que el verano no es la mejor época para sentar la cabeza y hablar: "Como ha habido un verano por el medio, que en verano todo se descontrola un poco más, que si él con sus giras y sus vacaciones, yo con las mías, es como la vuelta al cole y es cuando realmente vuelves al hogar y todo se empieza a ver desde otro enfoque".

¿Les dará el calor del hogar y ese invierno que no llega la estabilidad para tirar p'alante juntos o la debacle Ares habrá hecho saltar todo por los aires? Lo cierto es que las frases de Paula Echevarría han sido muy sensatas.

En cuanto a lo profesional, la actriz que ha fichado por Mediaset a pesar de que con Sálvame y Cazamariposas no quería nada antes de la ruptura porque tuvieron un momento Paula, ya que unas cuantas blogueras saliendo contando que Paula Echevarría les copiaba los looks... y más de una vez tuvieron algún encontronazo frente a las cámaras, ahora eso está olvidado y comienza una nueva etapa...