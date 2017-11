Clarence House anuncia el compromiso del príncipe Harry con Meghan Markle

El príncipe Enrique de Inglaterra, nieto de la reina Isabel II, se casará con su novia, Meghan Markle, tras más de un año juntos. La noticia la anunció hoy Clarence House, residencia oficial del príncipe Carlos, heredero de la corona británica.



Enrique, de 33 años, y Markle, de 36, se conocieron en mayo de 2016 en Canadá, cuando el hijo menor del príncipe de Gales y la fallecida Diana de Gales estaba promocionando en Toronto los Juegos Invictus, en los que participan militares veteranos.



Markle, que reside en Canadá, fue vista en los últimos días en Londres, lo que animó las especulaciones sobre el anuncio del compromiso. Así lo han confirmado a través de la cuenta de Twitter oficial de la residencia real

The Prince of Wales is delighted to announce the engagement of Prince Harry to Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/zdaHR4mcY6