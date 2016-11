Rosario vuelve con bata de cola "más auténtica y sentida"

Rosario vuelve cantando por alegrías en "Gloria a ti", un disco con un sonido "más auténtico y sentido", en el que recupera un tema inédito de su hermano Antonio Flores y en el que la cantante se planta la bata de cola como guiño a la tradición y a su madre, la inmortal Lola Flores. "Es mi raíz", reivindica.



"Los que no están siempre están conmigo. No es que les haya hecho un disco especialmente, porque siempre me inspiran y están en mis pensamientos", afirma en una entrevista con Efe sobre un disco que sale hoy a la venta y que pasa por ser, a sus oídos, "muy profundo y maduro".



Tras el previo "Rosario" (2013), en el que se marchó a Miami para conjugar el "quejío" flamenco con el "soul", esta vez ha preferido volver a ponerse en las manos de su productor habitual, Fernando Illán. "Quería un disco de casa e íntimo, no meterme en producciones grandes, sino algo más puro de todo lo que he hecho", subraya.



Violines y metales subrayan la melancolía que predomina en los once cortes de "Gloria a ti" (Universal), álbum que "toca un poco más el lado flamenquito" y que no olvida otros estilos como el funky, la rumba y la balada.



Seis de ellos están escritos por el puño y el "alma" de Rosario a medias con Manolo Tena, en el que supuso uno de los últimos trabajos del compositor e intérprete, antes de su inesperado fallecimiento el pasado mes de abril.



"Desde `De ley` conté con él para que me hiciera letras. Manolo y yo siempre nos quisimos mucho. Teníamos mucha facilidad para escribir juntos y nos reíamos mucho. Con él podría haber hecho miles de canciones", considera Rosario, que dice que no sabía que Tena estuviera enfermo y que se enteró de su muerte durante una estancia en México.



Confiesa que aún tiene otro tema con él que no ha grabado y que "se queda guardadito", como lo estaba "Hace tanto", la canción de su hermano Antonio Flores que conservaba en una casete y que ahora, gracias a los avances tecnológicos, ha podido interpretar a dúo.



"Casi me da un shock; para mí ha sido un regalazo enorme", dice la artista sobre este tema, una de las "muchas glorias" que conforman un álbum en el que dedica la canción "Ay mamasota" a su madre, fallecida como su hermano hace ya 21 años.



Dice Rosario que, en cuanto a temáticas, ella está normalmente más por "lo espiritual, por respirar y estar vivo". Poco dada a las canciones "de amor, amor, amor", en esta parcela ha recibido la ayuda de Leiva, quien ha escrito dos canciones.



"Es un pedazo de compositor impresionante. En `A qué le importa a nadie` se ha puesto en mi palpitar para escribir una canción de mujer, mujer", destaca.



Otro de los autores reconocidos de este álbum es el cubano Descemer Bueno, autor del éxito "Bailando" junto a Enrique Iglesias. "Es muy generoso y muy humilde y pienso hacer muchas cosas con él. Además, los cubanos y los gitanos somos primos hermanos y tenemos el mismo sentimiento y soniquete", comenta Rosario, que se ha llevado a su terreno la rumba "Un beso tuyo".



A principios de año volverá a sentarse en una de las butacas giratorias del programa "La Voz Kids", esta vez junto a David Bisbal y Antonio Orozco, y afirma que le "encantaría" participar en otros formatos musicales de televisión que sean "serios", como el espacio de La Sexta "A mi manera".



Más complicado ve su retorno a la interpretación, una faceta por la que se han decidido sus sobrinas y cada vez más su hermana Lolita.



"Yo siempre me he sentido artista de escenario, cantante. Solo quiero subirme al escenario, entregar toda mi energía y perder dos kilos. El cine podría compaginarlo, pero Rosario es música. Si mañana viene un director, perfecto, pero yo no voy a buscarlo y si no me llaman...", señala la protagonista de "Hable con ella" (2002).



El 18 de diciembre actuará en el Palau de la Música de Barcelona y después viajará a algunos países de Latinoamérica para promocionar este disco.