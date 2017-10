Sergio Ramos y Pilar Rubio anuncian que volverán a ser padres

Sergio Ramos y Pilar Rubio esperan su tercer hijo. El futbolista y su mujer han anunciado el embarazo en las redes sociales donde los comentarios no se han hecho esperar. Ambos han actualizado a la misma hora su perfil de Instagram para anunciar dicha noticia.

Emocionados y felices por anunciar que volveremos a ser padres.

Excited and happy! We are having another baby. @PilarRubio_ pic.twitter.com/mW6IGCueyC