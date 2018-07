2 de julio de 1918 - LOS COMERCIANTES PIDEN PAGAR SÓLO LA ENERGÍA CONSUMIDA

-Han sido nombrados jueces y fiscales municipales los siguientes señores: José Díaz de Santiago, en Junquera de Ambia; Benito Blanco Quintas, en Taboadela; José Fernández Álvarez, en Cortegada; Gumersindo Mosquera Caride, en Villamarín, y Antonio Marquina Dorado, en Monterrey.

-Una gran esquela del teniente coronel de Infantería, don Primo Novoa Varela, ocupa parte de la primera pagina de La Región. La pone el gobernador militar, su esposa doña Pilar Mosquera, sus nietos Anta Novoa. Estaba condecorado con la Placa de San Hermenegildo, la Cruz del Merito Militar y otras.

-Los comerciantes locales: Francisco Villanueva, Santiago V. Estévez, Alfredo Romero, José Chao Lezón y José Vázquez Cid, firman un comunicado destinado a los comerciantes en el que les advierten que no deben de pagar a la Sociedad Eléctrica de Orense nada mas que la energía consumida y no el mínimo que suele cobrar dicha compañía.

- Han regresado de La Coruña los jóvenes don Marcial Valente y don Antonio Díaz.

2 de julio de 1943 - LA VILLA DE CARBALLIÑO CELEBRA DIFERENTES CELEBRACIONES

Nacieron estos días en Orense: Francisco Viviente Ulloa, hijo de Andrés y Segunda; Luis Pedro Vara, de Lino y Julia; Luisa Sánchez Borrajo, de Luis y Nieves; Isabel Gómez Fernández, de Carlos y Carmen; Angel Gago Prada, de Ángel y María; Ramón Rodríguez Barreiros, de Ramón y Delmira. Se casaron: Ángel Iglesias Martínez con Olga Quintas Salgado, Manuel González Martínez con Rosa Rodríguez Fernández, Vicente Santas Rodríguez con Milagros Lourido Santas y Carlos Domínguez Luna con Dolores Bernárdez Rodríguez.

-Con matricula de honor acabó el primer año de Bachillerato el niño Faustino Mardomingo Varela hijo del jefe de negociado de Telégrafos.

- En Carballiño, en donde se encuentran veraneando numerosas familias forasteras, patrocinadas por el popular Café Real Bar, se celebran los jueves y domingos animadas verbenas veraniegas que tanto gustan a la juventud.

-El día de Corpus hizo la comunión en Carballiño la angelical Teresita Viéitez Rodríguez, hija de doña Adela y don Rogelio quienes organizaron una agradable fiesta en su domicilio a la que invitaron al corresponsal de La Región.

2 de julio 1968 - LOS 17 HIJOS Y LA NUMEROSA FAMILIA REZA FERNÁNDEZ

-Don José Luis Outeiriño Rodríguez, Consejero Delegado de “La Región”, es nombrado consejero del Consorcio de Diarios Españoles (CONDESA) que agrupa a sesenta periódicos de toda España.

-El español Doncel, con Llagostera como copiloto, gana la segunda edición del Rally de Orense a los mandos de un “Porsche 911”, una prueba muy dura que solo lograron finalizar 26 de los 56 coches que tomaron la salida. Lalo Noguerol, con un “Alfa Romeo 1.300”, fue el primer orensano clasificado, en el noveno puesto de la general.

-En Celanova celebraron sus bodas de oro matrimoniales don José Reza Ulloa, abogado y ex secretario del Ayuntamiento, y esposa doña Carmen Fernández Virosta, acompañados de sus 17 hijos y de su numerosa familia.

-Comienza a funcionar un puente aéreo entre las ciudades de Nueva York y Moscú, gracias a un convenio entre las compañías “Pan American World Always” y “Aeroflot”.

2 de julio de 1993 - EL ORENSE ENTRA EN MALA RACHA POR MOTIVOS ECONÓMICOS

Los problemas no paran de crecer para el C.D. Orense: a la denuncia del exentrenador del filial, Paco Seoane, reclamando deudas pendientes, se suma ahora la del ex jugador y capitán Manuel Sotelo “Nolis” que dejó el club hace tres años y que pide ahora una indemnización de dos millones de pesetas por la lesión que le retiró del fútbol, denuncias que se añaden a los doce millones que reclaman los jugadores que han sido dados de baja. El Orense podría descender a Tercera División en caso de impago, y en el caso de Nolis podría acarrear la retirada del marcador electrónico del estadio del Couto, a falta de otros bienes que embargar.

-El escritor colombiano Gabriel García Márquez, Nobel de Literatura, envía un escrito al BNG en el que se solidariza con Xosé Manuel Beiras, suspendido durante un mes como diputado por un incidente en la Cámara con el presidente Victorino Núñez. El escritor asegura en el texto que no debe entrometerse en asuntos internos de otro país, pero lo hace porque “ama a España y más a Galicia de donde descendían mis abuelos”.