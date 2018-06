17 de junio de 1918 - DESASTROSA COSECHA DE VINO EN OIMBRA POR LAS HELADAS

De “verdadero desastre” califica el corresponsal de La Región en Oimbra la situación de las viñas, raquíticas y sin racimos. Se le echa la culpa a las heladas otoñales.

-El pintor gallego Sobrino ha ganado la cátedra de dibujo y caligrafía para las Escuelas de Comercio, con el número uno.

- El maestro Serrano ha cobrado por derechos de autor de “La canción del olvido” la cantidad de 25.000 duros.

-La gripe sigue creciendo en varias ciudades de España. En Ferrol están saturados los hospitales militares. Los tranvías de Santander dejan de funcionar porque todos sus empleados tienen gripe.

-Desde 1920 los jóvenes cortos de talla irán a filas en el ejército español, y se les destinará a trabajos para los que no se precisan más o menos centímetros de altura.

-El ministro de la Gobernación desestima los recursos entablados y declara válidas las elecciones de Chandrexa de Queixa y Canedo.

17 de junio de 1943 - LOS NOVIOS SE CASAN Y LOS ESTUDIANTES REGRESAN

En el Santuario de Los Milagros santificaron sus amores Milagritos Villalón y el funcionario de Correos en Celanova don Germán Ocón. Lo celebraron con una comida al aire libre. Y en las Caldas se casaron Clarita Gómez Pérez y don Francisco Bermúdez, funcionarios de ferrocarriles.

-Finalizados sus estudios han regresado a Verín de vacaciones, los jóvenes Fabriciano Nieto Alonso, Jesús Miñambres, Vicente Conde, Pablico Comas, Jesusito Peláez, Ángel Sola y Milucho Vez.

-En el Instituto de Orense aprobaron el examen de ingreso los jóvenes de Verín Jerónimo Pardo, José Ramón Pérez, José Ramón Mascareñas, Joaquín González, Alfonso y Cándido Suárez, Avelino Chaves, Jesús Vez, Raúl Andres y Jesús Pérez.

-En Gendive (Boborás) santificaron sus amores la simpática Amable López García e Isaac García Lamas, de conocidas familias de la localidad.

-En la Escuela de Comercio de Vigo aprobó el ingreso en la carrera Bernardino Veleiro Bravo.

17 de junio de 1968 - SE ACABÓ LA GLORIA DEL ORENSE, QUE DICE ADIÓS AL ASCENSO

El C. D. Orense dice adiós al ansiado ascenso a Segunda División al caer ante el Ilicitano por 2-1 en el partido definitivo (0-0 en la ida), empañando así la gran campaña de Liga de los orensanistas con pleno de victorias.

-Se abre oficialmente al público la Playa de Oira. La alcaldía recomienda su uso y declara prohibido el baño en el río Miño en las inmediaciones del Puente Viejo, haciendo caso de un informe de la Escuela Naval de Marín, al tiempo que recomienda no bañarse entre los dos puentes, tanto por seguridad como por higiene.

-El director de cine Robert Wise anuncia el rodaje de un documental sobre Martin Luther King en el que intervendrán, entre otros, Marlon Brando, Harry Belafonte, Paul Newman, Jack Lemmon, Sydney Poitier y Nancy Sinatra.

-El presidente de Francia Charles de Gaulle indulta al ex general Raoul Salan y a otros 59 oficiales franceses, condenados a cadena perpetua por levantarse contra el propio De Gaulle.

17 de junio de 1993 - LA CONFESIÓN SOBRE SU SALUD DE MANUEL PIÑA

(1) La escuela de tenis municipal de Orense.

-El Museo Municipal de Orense cede temporalmente once cuadros de Xaime Quessada y una escultura de Acisclo Manzano al Parlamento gallego para la exposición que conmemora el décimo aniversario de la cámara autonómica.

-El príncipe Naruhito de Japón contrae matrimonio en Tokio con Masako Owada, una “plebeya” que trabajaba como diplomática y que a partir de ahora se convierte en la princesa Masako.

-El diseñador español Manuel Piña confiesa que padece sida y que sabe que es portador del virus desde hace siete años.

-El escritor cubano Severo Sarduy muere en París a los 55 años. Afincado en Francia desde los años sesenta y ganador del premio Médicis de novela para autores extranjeros por “Cobra”, siempre se negó a considerarse como un exiliado de del país cubano, siempre presente en su obra.