14 de noviembre de 1991 - LA TRAGEDIA SE INSTALE EN DUBROVNIK

(2) Se estrena el equipo de fútbol femenino Auto Eléctrico.

-La consellería de Ordenación del Territorio deniega oficialmente la ubicación de la multinacional Alcampo en el terreno de As Lagoas que la empresa compró hace ahora dos años, 73 mil metros cuadrados que no contarán con el anunciado hipermercado al no permitirse la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Orense que el Ayuntamiento había aprobado de forma provisional en 1990.

-La ciudad croata de Dubrovnik sufre los bombardeos más intensos por parte del ejército yugoslavo desde el comienzo del conflicto de los Balcanes, con numerosas víctimas mortales y destrucción de sus barrios residenciales, monumentos y el casco antiguo de la ciudad, que tenía el título de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

14 de noviembre de 1966 - LOS ROCKEFELLER TOMAN EL PODER

En Orense contrajeron matrimonio la señorita Maribel Cortijo García, actual reina de la Prensa de nuestra ciudad, y el joven industrial de Monforte de Lemos don José L. López García.

-El cristiano demócrata Ludwig Erhard es destituido como canciller de Alemania Federal debido a la crisis de su gobierno.

-Edward W. Brooke se convierte en el primer senador negro de Estados Unidos desde hace 85 años.

-El actor Ronald Reagan es elegido gobernador del estado de California, iniciando lo que parece ser una prometedora carrera política en las filas republicanas.

-Tres miembros de la familia Rockefeller son elegidos como gobernadores en Estados Unidos: los hermanos Winthorp y Nelson en Arkansas y Nueva York, respectivamente; y el sobrino de ambos, John, en Virginia Occidental.

14 de noviembre de 1941 - ESPAÑA, BIEN ABASTECIDA

Se publica la lista de aprobados para ingresar en Magisterio.

-En Carballiño fue bautizada la hija del señor Lage y doña Carmiña Tesouro. Se le puso de nombre Dolores.

-Ha nacido en Orense Luis Fernández Barbosa hijo de José y Carmen.

-Ha regresado de Madrid después de asistir al primer Congreso Nacional de Aparejadores, don Rafael de Sas Murias.

-El comisario general de Abastecimientos informa de que, gracias a las medidas tomadas por el Gobierno, el abastecimiento está asegurado dentro de un racionamiento rígido. Hay dos millones de kilos de aceite para repartir, 27 millones de quintales métricos de patatas y se almacenaron 126 millones de kilos de arroz. Todo permitirá aumentar la cantidad del racionamiento. La carne se repartirá hasta tres veces por semana.