Jordi Pujol le gana a Manuel Fraga

El sacerdote orensano José Rodríguez Carballo, elegido ministro provincial de los Franciscanos en Galicia.

- El constructor orensano Bautista Álvarez presenta una denuncia por un supuesto delito de prevaricación contra el exalcalde de Orense José Luis Mondelo y todos los concejales que integraban una comisión de gobierno que concedió en su momento dos licencias urbanísticas consideradas cuando menos irregulares.

- José Ricardo Fernández Rodríguez deja su puesto de gerente de C. D. Orense para ocupar el mismo puesto en el Jérez Deportivo.

- Raimundo Fernández Cuesta, uno de los fundadores de Falange Española, muere en Madrid a los 95 años.

- Jordi Pujol, presidente de la Generalitat de Cataluña, es elegido en Santiago presidente de la Asamblea de las Regiones Europeas (ARE).

España le parece hermosa a Sartre

(1) El teléfono se hace más público y al alcance de todos.

- El II Salón Corpus de Fotografía se ve deslucido por la negativa del Liceo a no dejar entrar en la exposición a nadie que no fuera socio. El premio de honor del concurso fue para J. Miguel Ruíz.

- Luis Abasolo, del club Alcalá Galiano de la OJE orensana, será nuestro representante en los campeonatos de España de Piragüismo.

-El filósofo Jean Paul Sartre aterriza en Madrid procedente de París para pasar sus vacaciones en España. “Descansando y sin periodistas, solo quiero que me olviden”, declaró a su llegadaSartre, que calificó a España de “hermoso país”.

-El atleta Álvarez Salgado bate en Estocolmo el record de España de los 5.000 metros, con un tiempo de 13 minutos 42 segundos, finalizando segundo tras el australiano Ron Clarke, actual plusmarquista mundial.

Llega la leche condensada

A partir de mañana los orensanos que dispongan de tarjetas infantiles para el suministro de leche condensada, podrán conseguir este producto en las siguientes tiendas: Viuda de Ángel Fernández en la plaza Mayor 21, y Benito Alonso Santorum, en General Franco 77.

- El joven Artemio González Varela ha finalizado sexto curso de Bachillerato con brillantes calificaciones.

- Un incendio alarmó a la ciudad ayer tarde al comenzar a arder las instalaciones de los Almacenes de Manuel González y Compañía, situados en la calle de Reza. Ardieron ocho mil kilos de azufre almacenados en la nave.

- Un portavoz alemán desmiente que el Gobierno francés vaya a ubicarse a París, a donde se trasladaron algunas oficinas.

- El Gobierno norteamericano acuerda reconocer militarmente el movimiento de los franceses libres.