23 de noviembre de 1918 - Las mujeres de Bande se ponen bravas

(1) Vecinos de Bande tiran al suelo la valla que impedía el paso al nuevo cementerio situado en “Bustelo”, ante la imposiblidad de enterrar a los muertos en el viejo cementerio. Fueron detenidas las vecinas Nieves López, Genoveva Quintas Mares, Nicolasa Pérez Incógnito y Teresa Méndez.

-La Región pide donativos para la parroquia de Pardavedra (Celanova) donde en 8 días hubo 7 defunciones por la gripe y la pobreza de los vecinos es total.

-Seis compañías de Infantería de La Coruña se negaron a tomar el rancho sin que la información explique el motivo.

-El periodico El Correo Catalán publica la conversación que el Rey mantuvo con un grupo de oficiales que lo visitaron en Palacio. “Qué -les preguntó- me marcho… ¿Os parece bien que me vaya? Os advierto que yo no quiero derramamiento de sangre ni días de luto para España”.

-Salen de Norteamérica varios barcos con alimentos para Francia.

-El servicio nocturno lo cubrirán las farmacias de los señores Fabrega, Bouzo y Román.

23 de noviembre de 1943 - A la espera de la gran batalla del Pacífico

Se casaron en Orense: Julio Gómez Veiras, con Fernanda Iglesias Varela, y Carlos Iglesias Iglesias, con Amalia Rodríguez Morenza.

-Jose Ramón Piñeiro es nombrado delegado provincial de Información e Investigación.

-A Serafín Rey Fernández, vecino de Francelos, le robaron una maquina de coser y ropa por valor de 400 pesetas y a Julio González Garrido de Reigada, le robaron cuatro ovejas.

-En Madrid se celebro el X aniversario de la fundación del SEU y su jefe nacional, Carlos María R. de Valcarcel declaró: “La Falange no se creó en un rato de buen humor o por pasatiempo…”. “Nos hemos convertido en la organización estudiantil más potente de Europa”.

-En Estados Unidos se espera una gran batalla naval en el Pacífico contra la flota japonesa.

-Numerosas víctimas en un fuerte ataque aéreo sobre Berlín, el mas violento hasta ahora, en el que participaron centenares de aviones aliados.

23 de noviembre de 1968 - Llega la zona azul a la ciudad

Don Ramón Veloso Bello toma posesión como párroco de Blancos.

-Doña Carmen Barreiro de Lama recibe un merecido homenaje en Blancos al jubilarse como maestra después de 36 años de servicio, tres en Santiago de Cobas y el resto en la escuela de Cobelas (Blancos).

-El Ayuntamiento de Orense establece la Zona Azul en importantes calles de la ciudad, lo que permitirá al fin la circulación por el centro. Las calles afectadas serán José Antonio, Calvo Sotelo, Cardenal Quiroga, Eugenio Montes, avenida de Pontevedra, Parque de San Lázaro (por delante del Hotel Parque), Curros Enríquez y Capitán Eloy.

-Nace en Orense una nueva agrupación juvenil de carácter cultural, “Miña Fala”, con el seminarista Luis Álvarez Pousa como presidente.

-En Celanova contrajeron matrimonio la bellísima señorita Rosita Fernández de Saa y don Ramón Reza Fernández, abogado e industrial, ambos de conocidas familias celanovenses.

23 de noviembre de 1993 - Dimite el ministro de la “patada en la puerta”

(2) Inaugurado un espectacular “géiser” en La Rúa.

-La Escuela de Magisterio de Orense acoge el congreso “Vicente Risco e a revista Nós”, organizado por el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de Filosofía y Letras de Orense. Con participantes como el poeta Manuel María, el profesor Justo G. Beramendi o el periodista Manuel Outeriño, el congreso, que será clausurado por Antón Risco, hijo del autor, será el primero que analice la relación entre Risco y la histórica revista.

-El periodista Jesús Ceberio es nombrado director de “El País” sustituyendo a Joaquín Estefanía.

-José Luis Corcuera presenta su dimisión como ministro de Interior tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anula varios aspectos de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, aunque el presidente Felipe González “no ve motivos” para aceptarla.

-El ciclista español Miguel Indu-rain, ganador de tres Tour de Francia, recibe la Legión de Honor en su grado de Caballero de manos del presidente de Francia Francois Mitterrand.

Crónica trágica del corresponsal de Bande

n n n (1) La orden de clausura del cementerio dada por el gobernador sigue incumplida. Los cadáveres de las víctimas de la epidemia continúan siendo inhumados en condiciones escandalosas para la higiene pública, a flor de tierra, después de estar 30 horas depositados en sus casas. En este cementerio a cuya vista el señor gobernador quedó estupefacto. Si a este espectáculo añadimos el abandono de la limpieza de las calles, los escombros amontonados, los estercoleros en las vías públicas, los retretes sin agua, el pueblo a oscuras en estas noches de dolor extraordinario y 200 perros vagabundos que con sus aullidos agravan los sufrimientos de los pacientes, tendremos una ligera idea de la dejación de autoridad en que nos hayamos los habitantes de esta villa. Que hable por nosotros el subdelegado de Medicina, señor Santalices, quien ha dado pruebas admirables de valor profesional para luchar con el microbio de la gripe. Queremos poner al descubierto las deficiencias y la pasividad de quienes tienen el deber y la obligación ineludible, de velar por el exacto cumplimiento de las leyes sanitarias, de las circulares del gobernador y de las más elementales reglas de la higiene pública, para redimir a esta villa de la terrible plaga que diezma sus habitantes.