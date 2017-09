12 de septiembre de 1992 - ETA MATA OTRA VEZ

El ajedrecista estadounidense Bobby Fischer, campeón del mundo entre 1972 y 1975 y no derrotado, acaba con su retiro de 20 años y reaparece con 49 años para jugar una revancha en Yugoslavia contra el ex campeón del mundo Boris Spassky, al que Fischer arrebató el título en 1972. Fischer, que se retiró invicto en 1975 al oponerse a defender su título según el reglamento de la Federación Internacional, hizo buena su leyenda y en la presentación del match escupió sobre el documento del Departamento de Estado de Estados Unidos en el que se le advertía que no jugara en Yugoslavia, inmersa en plena guerra y sometida al embargo de la ONU.

-ETA vuelve a golpear y asesina en Salamanca al coronel del Ejército Antonio Heredero Gil, al explotar una bomba colocada en su vehículo. El fallecido, es la víctima mortal de ETA número 23 en lo que va de año.

12 de septiembre de 1967 - NIÑOS APLICADOS Y QUE RINDEN

Los siguientes niños orensanos, alumnos de escuelas primarias, reciben premio en la apertura de curso: Ana González Lamas y Gregorio Benítez Cano (Orense); José García Vila y Teresa González Fernández (Carballino); Manuel Bravo Álvarez (Seoane), Manuel Mangana Conde y Asunción Fernández Sabucedo (Xunqueira de Ambía); Marisinda Nóvoa Muñiz (Cantoña), Antonio Fernández Alonso (Rairiz de Veiga), Luzdivina Álvarez Nogueiras (Padroso); Bernardo Gómez Gómez, Aurora Pereira Vieito y Juan Lamas Fernández (Verín); José González Yáñez (Regueiro).

-Don Eduardo Cabrera Aguilar nuevo vicesecretario de Obras Sindicales en Orense.

-El Ballet Gallego que dirige el orensano Rey de Viana triunfa en la Feria Internacional de Nueva York.

12 de septiembre de 1942 - NACIMIENTOS, PETICIONES Y BODAS

Nacieron en Orense: Felipe Fernández Diéguez hijo de Bernardino y Leontina, Arturo de la Torre do Río de Avelino y María, Obdulia López Castro de José e Isaura y Josefina Pato Lorenzo de Evaristo y Emilia.

-Santificaron sus amores, Eduviges Torres Requejo y Julian Fernández Iglesias.

-Doña Nieves Perez Sio, profesora en partos, ha pedido para su hermano don Antonio, ingeniero del ferrocarril, la mano de la encantadora Milagritos Fidalgo.

-En Vilanova dos Infantes dio a luz un hermoso niño la esposa de don Manuel Edesio Santalices.

-Delio Rodríguez gana la última etapa de la vuelta ciclista a Cataluña.

-Don Antonio Dieguez Novoa nombrado profesor auxiliar del Instituto de Enseñanza Media de Orense.

