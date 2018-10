El presidente más breve de la historia en Panamá

17 de octubre de 1918 - RÉCORD DE FALLECIDOS EN LA CIUDAD POR LA EPIDEMIA DE GRIPE

La gripe sigue siendo la noticia que ocupa la mayor parte de las cuatro paginas de La Región. En Esgos enfermó toda la familia de don Franco Parada y guarda cama la angélica y virtuosa señorita Pura González. El gobernador se queja de que no se cumple muchas veces la prohibición de no asistir a los entierros. En Cualedro se reclama la presencia de la guardia civil para impedir que se celebre la feria de mañana, 18. En Barbantes hay más de 50 enfermos y falleció la joven Adelaida Villamarín. Los farmacéuticos de Verín dicen que no tienen medicamentos y el médico de Laza no puede atender a todos debido a la dispersión de la población. En Maside hay mas de 1.000 atacados. El gobernador destituye de su cargo al subdelegado de medicina de Bande, don Enrique Romero Oterino, por abandono en el de-sempeño de su cargo y no cumplir las órdenes gubernamentales. Ayer fue el día de más fallecimientos en la ciudad, 13, desde que comenzó la gripe. Desde La Coruña serán enviadas 200 mantas que había solicitado el gobernador de Orense.

-Dimite la Junta del museo del Prado debido al robo que sufrió hace un mes.

17 de octubre de 1943 - SAN CIPRIANO Y LA VIRGEN DEL ROSARIO ESTÁN DE FIESTA

Nacieron en Orense: Concepción Martín Varela, hija de Francisco y Concepción; Rosa Sequeiros Pereira, de Estanislao e Isaura; José Álvarez Losada, de Baldomero y María, y Cipriano Grande Lebron, de Ángel y Antonia. Se casaron Antonio Huete Leon y Dorinda Méndez Prado.

-Hoy se celebra en Orense la procesión de la Virgen del Rosario saliendo de la iglesia de Santo Domingo a las seis de la tarde.

-“Retorno”, es el título del poema que publica hoy en La Región la poeta Pura Vázquez.

-El próximo domingo se celebrará en Velle una fiesta religiosa y campestre en honor de San Cipriano, considerada como la fiesta del vino, para la que ha sido contratada una magnifica banda de música. Varios cosecheros piensan abrir sus bodegas a todos los forasteros para que caten las excelencias del vino de Velle.

-Comienza la gran ofensiva del río Volturno. La infantería norteamericana y británica cruzan el río en todo tipo de embarcaciones e incluso a pie.

17 de octubre de 1968 - EL PRESIDENTE MÁS BREVE DE LA HISTORIA EN PANAMÁ

El pueblo orensano de Grou inaugura un monumento financiado por suscripción popular en honor al fallecido Tino Trigás Fernández.

-El Senado de Estados Unidos aprueba que Jacqueline Kennedy y sus hijos sigan contando con la protección del Servicio Secreto, al menos hasta su muerte o hasta que contraiga matrimonio.

-Arnulfo Arias, el político más discutido de la historia de Panamá con tres mandatos presidenciales, es desa-

lojado del poder solo once días después de su última posesión y como en las otras ocasiones de nuevo por un golpe de estado liderado por la Guardia Nacional, la única fuerza armada de un país sin ejército como Panamá.

-El escritor Yasamuri Kawabata se convierte en el primer autor japonés galardonado con el Premio Nobel de Literatura “por su maestría narrativa que expresa la esencia del espíritu nipón”. Kawabata, de 69 años, es uno de los pocos novelistas japoneses cuya obra ha sido traducida, destacando las novelas “País nevado” y “Mil grullas”.

17 de octubre de 1993 ÉXITO DE VENTA DEL NUEVO CATECISMO CATÓLICO

Hoy dia de elecciones en Galicia.

-El nuevo catecismo católico publicado hace ahora diez meses ha tenido una buena venta en Orense, cerca de 3.000 ejemplares, según nos informan en la principal librería especializada en religión de la ciudad, “Betel”.

-El Coren Orense cae ante el Real Madrid en el Pazo Paco Paz por 74-88 con un Arlauckas imparable en el equipo blanco, autor de 35 puntos.

-La Región anuncia la puesta en marcha de un “Club de Suscriptores” para sus lectores con ventajas y descuentos y más de 200 establecimientos ya adheridos al programa.

-El piloto brasileño Ayrton Senna deja la escudería McLaren y ficha por Williams, actual campeona del mundo de constructores, cumpliendo así una vieja aspiración (“hace ya diez años que quería fichar por Williams”) del carismático piloto y triple campeón del mundo.