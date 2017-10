‘Contrología’, más conocida como el ‘método pilates’

Hace unos años nadie conocía el ‘Método Pilates’, hasta que Madonna y otras estrellas de Hollywood popularizaron sus virtudes. De repente, a este sistema de acondicionamiento físico se le atribuyen todo tipo de propiedades milagrosas. Ni tanto ni tan poco, seamos serios. Valoremos sus muchas virtudes, sin añadir mitos no contrastados científicamente.

En realidad no existe un método llamado Pilates. Joseph Hubertus Pilates (1880-1967) fue un deportista y entrenador alemán, quien a base de sus experiencias y azarosa vida superó una niñez enferma y débil, desarrollando un sistema de ejercicios que él mismo bautizó como “Contrología” en su libro ‘Return to life though contrology’, publicado en 1945.

FUNDAMENTOS DE LA CONTROLOGÍA

Los fundamentos de la ‘Contrología’, según su propio creador son: “Desarrollar el cuerpo de manera uniforme, corregir malas posturas, restaurar la vitalidad, activar la mente y elevar el espíritu”. No se menciona nada sobre bajar 10 kilos y dos tallas de peso, eliminar las arrugas o meditar en Nepal. Conviene recordarlo para no llevarse a engaños.

El método ‘Contrología’ contiene más de 500 ejercicios creados, copiados o modificados por el señor Pilates. Una parte de ellos se realizan con el propio cuerpo sobre el suelo. Otra, con la ayuda de unos aparatos -Reformer, Cadillac, Barril, Silla...- diseñados tras sus vivencias como enfermero durante la I Guerra Mundial y como propietario de su estudio en la 8º Avenida de Manhattan, donde rehabilitó a numerosos y famosos bailarines profesionales.

PiLATES DE AYER Y DE HOY

Joseph Pilates y su segunda mujer, Clara, legaron sus conocimientos a los alumnos formados en su estudio. Las diferencias entre herederos crearon tantas escuelas, desde la clásica a las más innovadoras.

Reconocemos las grandes y adelantadas aportaciones en su tiempo del señor Pilates, si bien hoy la ciencia y los avances en el ejercicio físico nos permiten mejorar el método y descartar los movimientos potencialmente lesivos. Una vez más, la formación, experiencia y el toque personal del profesor marcan la diferencia de calidad que apreciará el cliente.