Las 100 mejores series de todos los tiempos

La revista Rolling Stone se ha atrevido a realizar la lista de las 100 mejores series y TV Shows de la Televisión estadounidense teniendo en cuenta a los mejores críticos, showrunners y otras figuras de este curioso mundo.

Entre las elegidas hay algunas series que no pueden faltar, las primeras en el ranking vienen de parte de la HBO, re-consagrando este canal como una auténtica fábrica de éxitos: Los Soprano y The Wire. Sin embargo AMC también consigue estar entre los cinco primeros puestos con sus producciones Breaking Bad -demostrando que el mundo de las drogas en la ficción todavía puede reinventarse- o Mad Men. Por supuesto, en la lista no han olvidado los clásicos como Seinfeld, que marcó la historia de la sitcom americana o The Simpsons, un puente entre generaciones. Dentro de la lista también hay hueco para los TV Shows más conocidos y exitosos de todos los tiempos como The Daily Show o Saturday Nigth Live, que siguen ganando audiencia día a día.

Pero las series más nuevas también han encontrado su hueco aquí por eso Juego de Tronos ocupa el puesto 12, Fargo el 51, Broad City el 91, The Walking Dead el 77 y Transparent el 73. Una lista muy completa y que incluye todo lo que querrías ver en ella. Ahora, si necesitas una guía o ideas nuevas ya sabes donde buscar.