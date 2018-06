14 días de historia del fútbol

Desde el pasado lunes hasta el 15 de junio, y con motivo de la celebración del Mundial de Fútbol 2018 en Rusia, Canal Historia se convierte en Canal Historia del Fútbol. En esos días la parrilla del canal se volcará totalmente con el deporte rey con 24 horas de programación dedicada únicamente al mundo del balompié.

Un evento global de programación que se emitirá en más de 160 países, tal y como ha subrayado Sergio Ramos, director de Programación de The History Channel Iberia. “Un Mundial es el sueño de niño y el objetivo de todo jugador profesional”, afirmó el delantero y actual entrenador que reconoció que todavía recuerda perfectamente el primer partido que jugó en un Mundial y también el momento en el que se quedó en casa, cuando no fue seleccionado para el Mundial de 2006 celebrado en Alemania.

“Fue la última vez que he llorado de verdad. No pude ni ver los partidos por televisión”, afirma.

En estos 14 días Historia ofrecerá un amplio abanico de series y piezas documentales originales, así como una selección de películas oficiales FIFA de los mundiales y cortometrajes sobre aspectos poco conocidos que rodean a este deporte.

Las tres joyas de la corona de esta programación monográfica serán: “Grandes momentos de la historia del fútbol”, la serie estrella de esta programación especial donde se repasará momentos de los mundiales que cambiaron la historia no solo del fútbol, sino también de un país como las hazañas de Maradona o el triunfo de la Francia de Zidane vinculadas al contexto social y político de la época; “Los padrinos del fútbol”, un espacio más intimista que repasa la figura de aquellos técnicos que dejaron su impronta dentro y fuera del terreno de juego como Van Gaal, Ranieri o Eriksson; y “Cracks del fútbol: cara a cara”, donde a través de duelos individuales -donde no faltará el omnipresente Messi vs. Cristiano- se busca al mejor jugador de la historia.

A estos espacios hay que sumar una serie de cortometrajes que abordan aspectos menos conocidos del fútbol y sus estrellas como colecciones, fundaciones, ojeadores, el mítico Manolo el del Bombo o la historia de la primera arbitro musulmana de Gran Bretaña.