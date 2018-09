Adega da tía Carmen: cocina de la tierra y todo elaborado a la parrilla

Durante años pasé casi todos los días por esta carretera y había un punto que siempre me llamaba la atención porque era una curva en la que aparecían muchos coches estacionados fuera de la carretera. ¿Qué habrá ahí? Esta semana lo averigué. Se trata de un pequeño y muy acogedor restaurante, con una terraza exterior cubierta por un porche. La vegetación frente a la casa parece que oculta el río Louro, que está muy cerca. Pero entre ambos se encuentra la vía del tren. Llámenme friki. Pero me encantan los restaurantes a la orilla de la vía. A las tres menos cinco pasó el tren de Vigo a Monforte, que llega a Ourense a las cinco menos cuarto.

No hay carta, sino una lista que se confecciona cada día, según esté el mercado. Al menos en los platos principales. En las entradas, croquetas de jamón, de pulpo, empanada de bacalao con pasas pero de maíz, no de trigo, y en los principales, coruxo, rodaballo y otros pescados a la parrilla, al igual que la carne. Vi pasar unos que tenían una pinta bárbara. Pero nosotros optamos por la carne. El churrasco de cerdo tiene poco que decir, en general, pero la aguja de ternera estaba magnífica: tierna, jugosa, sabrosa... es una parte que puede salir bien, o un poco dura. Pero el trabajo en la parrilla fue impecable. En su punto. Con respecto a la empanada, no me pareció gran cosa. Creo que el bacalao con pasas casa mejor con la harina de trigo o con una masa menos gruesa en la que casi todo era pan. Los postres, caseros y buenos

El servicio rápido, muy atento, un precio correcto y unos comedores y una cocina muy acogedores los primeros e impecable la segunda.

En cuanto a la relación entre calidad y precio, estamos en un local razonable.