Ana Fejióo, moda cosmopolita

¿Cómo decidiste pasar tu perfil personal de Instagram a un canal de moda y lifestyle?

Soy usuaria desde el 2011 y desde hace dos años sigo a muchas influencers de todo el mundo. Parte de mí se identificaba con algunas de ellas y me decía “¿por qué no yo?”. Siempre ha sido un proyecto en mente y entre la calidad de vida que ofrece España y mi trabajo de profesora, sumado al apoyo de mi gente pude encontrar el tiempo necesario y las ganas para transformar un perfil personal cotidiano en un canal de moda, viajes y estilo de vida.

Siempre muestras una actitud muy positiva. ¿Cuál es la filosofía de tu perfil?

Mi filosofía, no sólo de perfil sino de vida, es intentar ser feliz y poder contagiar ese positivismo. Para mí la mejor relación es la que se tiene con uno mismo y eso sí se refleja.

Cuentas ya con miles de seguidores. ¿Cuáles eran tus expectativas iniciales?

Al comenzar no teníamos ni idea de cómo iba a resultar. Dos meses después cuento con seis mil seguidores nuevos con lo cual nuestras expectativas se han visto superadas. Estoy muy contenta porque veo que el trabajo está gustando.

Siendo americana, ¿que diferencia percibes con la moda en Europa?

En Estados Unidos se vive de una forma muy natural, desenfadada, improvisada y práctica porque así lo exige el alto ritmo de la ciudad. Aquí los looks son más estudiados y trabajados. Aún así, la moda de ciudades como Los Ángeles y Manhattan comienza a llegar a Europa muy mezclada con un estilo propio. En mi caso, que viví 25 años en Nueva York, siempre me identifiqué con el estilo europeo que, al fin y al cabo, es la cuna de la moda.

Tu pareja también forma parte del proyecto. ¿Cómo lo vive vuestro entorno?

La verdad es que sin él, nada de esto sería realidad. Es mi fotógrafo y me hace reír durante las sesiones, es mi preparador físico porque odio el gimnasio, mi agente de viajeS y mi fan número uno que siempre me apoya y motiva para hacerlo mejor. Ambos tenemos hermanos jóvenes nacidos en la generación ‘milenial’, y nuestra casa siempre está llena de ideas y energías muy positivas.

Las redes sociales han aumentado el interés por el mundo de la moda. ¿Cuál es tu visión de esta situación?

Hoy en día las redes sociales son el mayor escaparate de marketing. Actualmente, Instagram cuenta con 500 millones de usuarios y esto las empresas lo saben, lo que supone un cambio radical en la forma de entender la publicidad. Esto hace que sea más complicado poder destacar entre tantas personas con filosofías y estilos parecidos.

En este sentido, ¿qué hace falta para que se fijen en ti?

Yo trato de enseñarme tal y como soy y creo que la gente hoy busca transparencia. Lo más importante es tener un estilo propio, no sólo de moda sino de fotografía y de la imagen que quieres representar de modo que tu cuenta siempre se identifique con tu persona.

¿Cuáles son tus referentes?

No tengo ninguno concreto sino que me gusta ir cogiendo ideas de revistas, películas , gente por la calle e instagramers. Por nombrar alguno tendría que ser Audrey Hepburn y su estilo con un toque minimalista. En Instagram me encanta ver a @matildadjerf y @fakander. Las dos suelen tener un estilo muy playero y neutral con prendas muy románticas y cálidas y reflejan siempre mucha tranquilidad en sus fotos. De Nueva York sigo religiosamente a @SomethingNavy, una bloguera que demuestra diariamente lo importante que es ser uno mismo.

¿Cómo definirías tu estilo?

Me gusta mucho la comodidad, algodones frescos y colores muy neutros. Casi toda mi ropa es de tonos tierra y me enamoran las capas. En verano me encanta vestir de blanco y en invierno el beige. Creo que mi estilo varia según la ocasión pero se podría describir como casual y práctico. Para mí un buen estilo es aquel con el que te sigues viendo guapa aunque pasen 10 años.

¿Qué consejo darías a cualquiera para acertar siempre?

Identifícate con tus looks, viste siempre como te sientes más tú misma. No intentes copiar a una persona concreta ni un look exacto, sino úsalo como inspiración y vehículo para crear tus propias tendencias.

¿Por dónde pasa el futuro de Anapolitan?

En primer lugar, por seguir igual de motivada como profesora, algo que me llena muchísimo diariamente. En cuanto a Anapolitan, no tengo un objetivo marcado, simplemente me motiva el hecho de seguir compartiendo mis looks, mis viajes, mi tiempo y mi energía con todos mis seguidores y poder contagiar positividad todos los días siempre siendo honestos con uno mismo por dentro y ‘fashionably’ por fuera.