El artista gallego Fernando Tato presenta su nueva banda y videoclip

Tras su primer disco en solitario, “El Animal en mí”, Fernando Tato presenta nueva banda: Fernando Tato y Los Animales, y nuevo álbum de estudio: “Flores Raras”, que se publicará en 2018.

Nos lo presenta, como las cosas buenas, en pequeñas dosis. La primera de ella se llama “Flores Raras Volumen 1” e incluye los singles “Todos los gallegos” y “Bailando extrañamente”. Fue grabado en agosto de 2017 en Pousada Son Estudios, en Santiago de Compostela, con Iago Pico a los controles. Está producido por Fernando Tato, Ramón “Mr Cool” Orencio y Andoni Arcos, ambos músicos con una amplia trayectoria en directo y estudio y antiguos miembros de bandas míticas como Cornelius o Miskatones.

Los Animales son Andoni Arcos a la guitarra, Ramón Orencio al bajo, Ton Risco a la batería, Adrián Solla a los teclados y Susana Sampedro y Laura Ledesma a los coros.

En este nuevo trabajo nos encontramos influencias más indie rock, más guitarras, más baterías potentes, más velocidad. Los tempos lentos, lo acústico y la oscuridad han dejado paso a la distorsión y a los riffs afilados, todo ello sin perder la esencia de un artista tan personal como es Fernando. En “Flores Raras Volumen 1” podemos encontrar influencias de lo más eléctrico de Ryan Adams y de The Killers, aunque la sombra de The Bad Seeds o The Pixies, sigue tiñendo sus composiciones.

El videoclip “Todos los gallegos” está dirigido por Lucas Terceiro. Se rodó en agosto de 2017 en el Hotel Summa de A Estrada, un hotel de lujo clausurado en 2014 y que actualmente se encuentra en estado de abandono.

El impactante estado del hotel se adaptaba perfectamente a la historia que se quería contar en el video: una metáfora de las heridas que la vida, las relaciones, los antiguos desamores, que van dejando en todos nosotros. Una metáfora sobre el pasado y sobre seguir adelante. Las actrices Paloma Otero e Iria Parada, conocidas por series de televisión como Oeste (vivir sin permiso), El Faro, La Precursora o Juana de Vega, colaboran en el vÍdeo.

Mientras prepara el segundo volumen de “Flores Raras”, Fernando sigue esparciendo su música con actuaciones en directo.