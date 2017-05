Ballantine's True Music Festival, un nuevo concepto para el encuentro de distintos estilos

El panorama nacional de festivales cuenta con una nueva propuesta que permitirá a sus asistentes perderse por el centro de Madrid y dejar que sea la música la que les encuentre en las principales salas de la capital. Así nace Ballantine´s True Music Festival, un nuevo concepto de festival que se celebrará los días 9 y 10 de junio en 17 salas del centro de Madrid. Durante esos dos días, más de 140 artistas actuarán para revolucionar cada rincón de la ciudad y ofrecer así una experiencia única donde sonará indie, rock, hard rock, folk, rap, electrónica y mucho más.

Ballantine´s True Music Festival se presenta como un escaparate donde disfrutar de artistas ya conocidos por el público, pero donde escuchar también por primera vez directos que seguro sorprenderán. Los más de 140 conciertos tendrán lugar en un radio muy cercano del centro de Madrid en barrios como Malasaña, Justicia, Centro, Chamberí o Almagro. Por lo singular del formato, el festival contará únicamente con un aforo de 7.000 personas. De esta forma, si alguno de los recintos se llena, los asistentes podrán buscar una de las salas cercanas para vibrar con otra de las propuestas del festival.

Carlos Sadness, Digitalism DJ Set, Is Tropical, Jain, Kakkmaddafakka, Oh Wonder, The Vaccines, The Magician, Todd Terje o We Are Scientists son algunos de los potentes nombres que actuarán en Ballantine´s True Music Festival. Junto a ellos encontramos grupos tan interesantes como Bear´s Den, Belako, La Femme, La Habitación Roja, Manel, Miss Caffeina, Palace, Sudara Karma, Sunset Sons o Yelle, entre otros muchos.

Los nombres emergentes serán sin duda uno de los puntos fuertes del festival. Artistas que no dejarán indiferente a nadie y por los que Ballantine´s True Music Festival apuesta como imprescindibles para disfrutar de su directo antes que nadie. Así encontramos, entre otros, nombres como Anteros, Sam Fender, Honne, Dan Croll, Youngr o The Hunna. Por su parte, la programación electrónica unirá a artistas consagrados internacionales junto a figuras clave y nuevos talentos de la escena nacional. Los ya citados Digitalism DJ Set, The Magician o Todd Terje compartirán cartel con Hot Chip DJ Set, Kiasmos DJ Set, Morgan Hammer, Yall DJ Set o la ourensana Cora Novoa.

En este primer anuncio se han desvelado un total de 129 artistas. Próximamente se dará a conocer el line up completo de esta primera edición así como las salas donde se celebrará.

De esta forma, Ballantine´s crea el primer festival urbano de estas características en Madrid, convirtiéndose en una plataforma que ofrece nuevas experiencias en el panorama musical que marcan un antes y un después en la vida de los jóvenes, invitándoles a descubrir, vivir nuevas experiencias y contribuir a su desarrollo personal.

El precio de los tickets es de 45 euros (+ gastos de gestión), y dará acceso a todas las salas donde se celebren conciertos del festival hasta completar aforo, momento en el cual se reubicará al público en salas cercanas con otros conciertos del propio evento. Además el festival contará con una APP con toda la información necesaria sobre el evento.