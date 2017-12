La Banda L.A. se lanza a la conquista de Europa con su “King of Beast Tour”

El rock de L.A. despide 2017 desfilando por un sinfín de conciertos en la geografía española, terminando el año en Madrid, y tiene previsto inaugurar el nuevo año de la mejor forma posible; con una gran gira europea. La banda liderada por Luis Albert Segura se lanza el próximo mes de enero a la conquista de Europa con su flamante “King of Beasts” (editado por la discográfica Sony Music). El álbum combina a la perfección pasajes de rock directo con pinceladas melódicas y medios tiempos llenos de clase que demuestran el nivel de madurez alcanzado por la banda.

Armado con un repertorio repleto de hits, L.A. tiene ya preparadas tres citas en Países Bajos (14 de enero, Apeldoorn; 15 de enero en la mítica Melkweg de Amsterdam; 18 de enero en el Eurosonic de Groninga), cuatro en Alemania (17 de enero, Magdeburg; 19 de enero, Bremen; 20 de enero, Berlín; 23 de enero, Düsseldorf) y otra en Hungría (22 de enero, Budapest). Dos fechas en Reino Unido (25 de enero, en una de las salas más cool de Londres, Hoxton Bar & Square; 26 de enero el Patterns de Brighton) y una en Francia (27 de enero en la maravillosa sala Les Étoiles, París) completan esta primera tanda del nuevo “King of Beasts Tour".

La gira se anuncia pocas semanas después de que Luis Alberto Segura presentara un nuevo videoclip para una de las canciones más icónicas de King of Beasts: “Where the angels go”. El videoclip, protagonizado por la patinadora Valeria Kechichian, ha sido rodado en Islandia, uno de los parajes naturales más espectaculares del mundo, y relata el viaje en búsqueda de una persona que ya no está.

El video se preestrenó de forma exclusiva en la web de los 40 principales un día antes de la gala de Los 40 Music Awards, donde L.A. estuvo nominado en la categoría de Mejor Artista 40 Trending.

“King of Beast” supone un gran paso en la carrera musical de Luis Albert Segura, afianza a su banda en lo más alto del panorama rock nacional y a su vez, le abre camino dentro del panorama musical internacional, donde pretende hacerse un hueco para quedarse, algo que sin duda alguna, logrará con esta nueva gira europea de este próximo año.