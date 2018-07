Barbatac es moda

Silvia García es Bartabac, nombre de su blog desde 2009 y que la convirtió en una de las mayores influencers de España. con un estilo fiel a sí misma, muestra sus estilismos a sus casi 400.000 seguidores en Instagram (@bartabacmode) y gestiona la marca ‘à bicyclete’.

¿En qué momento te decidiste a empezar bartabac y por qué?

Lo empecé en el 2009, supe de la existencia de los blogs y simplemente me apeteció dedicar parte de mi tiempo a la moda, mi pasión. Pero lo hacía como un hobby, nunca creí que iba a terminar teniendo un equipo detrás de Bartabac, una marca (@abicycleteofficial) y que iba a vivir de mi pasión.

¿Cuál es la filosofía Bartabac?

Ser fiel a mí misma y ser muy profesional. Me gusta crear buen contenido, tanto en mi perfil de instagram (@bartabacmode) como en mi blog o canal de Youtube. Me gusta ser muy natural y cercana, me debo a mis seguidores. Además siempre cuido que las fotos sean muy reales y de alta calidad.

Echando la vista atrás, ¿cómo recuerdas tus inicios?

Cuando empecé con el blog no me marqué ninguna meta y quizás eso haya sido uno de los puntos que me han ayudado a triunfar, porque creo que se nota si es forzado y en mi caso nunca me imaginé que éste iba a ser mi trabajo. Eso sí, desde el primer momento, aunque subiera contenido como un hobby, lo hacía cuidando mucho todos los detalles. Ahora el espíritu Bartabac es exactamente el mismo, pero claro, todo ha evolucionado mucho. Somos un equipo, viajamos por todo el mundo, trabajamos con marcas de las que siempre he sido fan, he creado mi propia marca de ropa o he escrito un libro de moda...

Hace un tiempo que lo compaginas con Youtube. ¿Qué aporta este canal que no puedas transmitir a través del blog?

Aporta mucha cercanía. Veía necesario crear el canal porque a veces sólo con fotos no es fácil expresar lo que quieres, tenía muchas ganas de ir mas allá y tener mi propio canal Bartabac de moda, lifestyle, viajes... y pasármelo genial compartiendo un poquito más. También creía que podía aportar buena calidad y buenos contenidos a Youtube, donde a veces los vídeos no destacan por ello. Está funcionando muy bien y es una nueva aventura que me llena muchísimo.

Al principio, el blog no era tu único trabajo. ¿Cómo conseguías compaginarlo?

No hay secreto: ¡Organización! Intento ser muy constante, trabajar mucho y ser metódica para conseguir llegar a todo.

Hoy en día, parece que el formato blog ha perdido fuerza en beneficio de redes como Instagram. ¿A qué se debe?

A la facilidad de ver el contenido en el teléfono. Además, cada vez más, la gente pide mucho contenido que se consume muy rápidamente y eso nos lo da Instagram.

De hecho, las redes sociales han aumentado el interés de la población y de la gente de la calle por el mundo de la moda. ¿Cuál es tu visión de él hoy en día? ¿Hay mucha competencia?

Como ahora hay más bloggers e influencers creo que de forma natural se hace una selección, donde quedan sólo unos pocos que ofrezcan un buen contenido, por lo menos en lo que a moda se refiere. Está genial que haya muchos influencers, así hay para todos los gustos y quiero pensar que Bartabac está bien posicionado entre las bitácoras de moda fieles a sí mismas.

Hay mucha gente intentando abrirse paso en él. ¿Qué hay que tener para que se fijen en ti? ¿Qué crees que te diferencia?

A mí siempre me ha gustado ir a mi aire, tener los pies en la tierra y ofrecer contenido interesante, estar muy cerca de mis seguidores y hacer fotos muy Bartabac.

¿Hasta qué punto es importante seguir las tendencias para vestir con estilo?

Creo que es bueno estar al tanto de las tendencias, ya que tener conocimiento del mundo de la moda en general y de las tendencias que se llevan cada temporada siempre es enriquecedor, pero está claro que las tendencias no están hechas para seguirlas al pie de la letra, hay que coger lo bueno, lo que nos encaje y lo que nos favorezca, ya que lo que siempre tiene que destacar es nuestro estilo propio, no la tendencia en sí o la marca que llevamos.

¿Cuáles son tus referentes?

Mis diseñadores favoritos son Phoebe Philo, Isabel Marant y Karl Lagerfeld.

¿Cómo definirías tu estilo? ¿Qué te inspira a la hora de crear tus looks?

Valoro mucho la naturalidad y doy mucha importancia a los detalles (soy una loca de los bolsos, zapatos, joyitas...). Me inspiran mis viajes, las redes, pero, sobre todo, me dejo llevar siempre por mi instinto y mi gusto.

¿Por dónde crees que pasa el futuro de la moda?

Creo que, con la gran importancia que tienen a día de hoy las redes, la cosa va a seguir basándose en ellas, y las marcas y diseñadores cada vez más crearán pensando en lo que va a funcionar bien en redes sociales.