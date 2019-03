“Bernarda” recoge el punto de partida de “La casa de Bernarda Alba”, escrita por Lorca en 1936, es decir, una mujer que queda viuda con sus hijas y decreta un riguroso luto, pero traslada la acción a una villa de Galicia casi cuarenta años más tarde, en 1975, en un momento clave de nuestra historia reciente, en el que las ansias de cambios chocan con las tradiciones más arraigadas, como es en este caso, el luto. es una historia próxima, comprensible y universal.

Todos conocemos en nuestro entorno a alguien como Bernarda, y todos tenemos un poco de Bernarda en nuestro interior, porque ese choque generacional entre padres e hijos es una constante universal, y dependiendo de qué lado estemos, vemos la realidad de forma totalmente diferente. Cuando somos hijos queremos romper con las normas que nos imponen, y cuando somos padres nos vemos en la obligación de ser nosotros los que las impongamos, por su bien, y ese choque entre generaciones que conviven en la misma casa es inevitable.

Este choque generacional, que como en la vida misma también ocurre en “Bernarda”, por momento nos hace llorar, porque a veces las situaciones se vuelven tensas y duras, y otras veces nos hace reir, porque igual que en la vida, hasta en las situaciones más extremas surge la risa como una necesidad de desahogo y de liberación. Esto es lo que en “Bernarda” decidimos llamarle humor de tanatorio o risa de funeral, que también es una constante durante todo el espectáculo.

Bernarda es una mujer dura y luchadora, producto de la vida que le tocó vivir, con una infancia dura de posguerra que la forjó en unos principios rígidos e inamovibles. Al morir el marido tiene que asumir el papel de padre y de madre, y educa a sus hijas como mejor sabe, como aprendió, y todo lo que hace no lo hace por maldad, todo lo contrario, lo hace porque piensa que es lo mejor para ellas. Las hijas, en cambio, no lo ven así, aunque como también entre ellas son diferentes, discuten muchas veces sobre si en el fondo Bernarda es pobrecita o es mala. Al quedarse viuda, intenta que todo siga siendo igual que siempre, como fue toda su vida, y que las “malas” influencias de una sociedad no lleguen a sus hijas ni a ella misma.

Lugar: Teatro Principal (A Estrada)

Fecha: 01/03/2019 a las 21:00 h