Buena cocina japonesa con sabores de Galicia

Lleva abierto desde 2010, según me contó después su propietario, Jamil Sete Junior, un chef brasileño nacido en Foz de Iguazú, que lleva diez años establecido entre nosotros.

El local tiene una decoración minimalista y resulta cómodo. La carta es muy amplia, con entradas que van desde las sopas y las tempuras, a las ensaladas, sushis, sashimis... y luego platos calientes. Cada especialidad viene explicada, con sus ingredientes y los posibles alérgenos para quien tenga problemas con el gluten, el marisco o cualquier otro producto.

Como éramos seis a la mesa, pudimos compartir y probar de aquí y de allá. Me gustó el trabajo de cocina no solo por la presentación de cada uno de los platos, sino también por su elaboración, hecha con productos gallegos. El Kaisen Yakisoba, es un trabajo de wok en el que se saltean vegetales, fideos de trigo, calamares y langostinos. Me pareció una combinación perefecta. Pero también el Yakitori, unas brochetas de pollo con salsa de teriyaki, o los teppanyaki, con lomo de atún rojo o con salmón.

Todo estaba sabroso, bien hecho, bien presentado y, además, saludable. No en vano la cocina japonesa sustenta al pueblo más longevo del mundo (los gallegos somos los segundos y como los ingredientes lo eran, la combinación me pareció redonda). El bizcocho de té verde con helado de sésamo me pareció un magnífico colofón.

En definitiva. Un trabajo delicado y ejemplar en la cocina y un servicio excelente en la sala, buenas raciones y una excelente relación entre calidad y precio. Muy recomendable