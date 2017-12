La cachena da caché a la hamburguesa

Hay un café en Entrimo, que se llama Porta de Entrimo que ha dado una vuelta de tuerca a eso de aprovechar los recursos endógenos de su entorno más inmediato. Lo regenta una joven que se llama Nuria Baños y que desde el pasado mes de mayo incorpora a su carta de platos, tapas y bocadillos, todo un repertorio de productos que tienen como base la carne de ternera cachena. Desde las hamburguesas a la carne ó caldeiro, pasando por pepitos, brochetas, etcétera.

Su proveedor es un joven ganadero de Olelas, en plena Serra do Quinxo, un paisaje desolado por los incendio y de aspecto apocalíptico porque parece que en aquellas montañas lavadas por las lluvias escasas apenas queda tierra para una repoblación. De las hierbas y tojos que todavía resisten se alimentan las cachenas con las que Nuria prepara sus hamburguesas. No se puede negar que estamos ante una de las razas más rústicas y resistentes a la adversidad de cuantas pueblan nuestros montes. Sus cualidades se transmiten a la carne, algo más dura pero muy sabrosa. Recomiendo que el curioso que repita mi experiencia, coma primero la hamburguesa y luego vaya a ver las vacas. Si lo hace al revés, tal vez la simpatía por tan heroico animal le quite las ganas de disfrutar del bocado.