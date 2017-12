Los cántabros “La Fuga” vuelven a la carretera con un doble disco

Esta vez La Fuga ha sido más lenta de lo habitual, pero la calma ha merecido la pena. Tras cuatro años, el grupo cántabro retorna con una edición especial integrada por “Humo y Cristales”, noveno disco de estudio, y “Mientras Brilla La Luna”, doble CD y DVD en directo. Un pack muy especial que encierra un regalo sonoro y visual compuesto por diez nuevas canciones, decenas de fotografías y el repaso a una dilatada trayectoria.

La Fuga son Pedro (voz y guitarra), Nando (guitarra) y Edu (batería): un grupo de Reinosa (Cantabria) con más de 900 conciertos a sus espaldas en una decena de giras, 10 discos publicados hasta la fecha, y una historia de constancia y rock and roll. Una banda cuyo esfuerzo la ha situado en lo más alto del panorama de la música estatal e internacional, y cuyo comienzo se remonta hace más de 20 años.

Les avala una progresión larga, constante y honesta, que les ha llevado de tocar en las salas más recónditas a congregar miles de seguidores en los principales escenarios del país; y de los discos autoproducidos a la primera línea del mercado discográfico.

Una carrera salpicada de canciones convertidas en himnos como “Por verte sonreír”, “P’aquí p’allá” o “Buscando en la basura”.Ahora vuelven con un esperado DVD junto a un disco de estudio, “Humo y Cristales”, que deja trazos de madurez y ‘Mientras brille la luna’, dos CD+DVD donde se refleja la impresionante trayectoria de esta banda.

El sonido de “Humo y Cristales” sigue la línea habitual de una formación que no huye de su pasado: rock curtido en mil batallas con letras escritas a modo de terapia tras años de actividad frenética en los que no hubo tiempo para mirarse por dentro. La versión rejuvenecida del clásico tema de Luz Casal y Pancho Varona, “No Me Importa Nada”, cierra el disco y prescribe la actitud inquebrantable de La Fuga.

“Mientras Brille La Luna” fue grabado en la Sala La Riviera con colaboraciones como las de Juankar (Boikot), Adriá (La Pegatina), Kutxi Romero, Cifu (Celtas Cortos) o Carlos Tarque (M-Clan). Esta edición limitada supone un paso más en la carrera que La Fuga emprendió hace años para situarse junto a sus propias influencias: Los Suaves, Barricada o Platero y Tú.