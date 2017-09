Comedia sobre el engaño

La sala Bahía de Foz acoge la obra “D.E.P.”, una comedia teatral de la compañía Malasombra.

Una madre ya con demasiados años, una embolia, una gripe y muy pocas ganas de morir; un hijo próximo a los 50 con una mujer posesiva y medio calva, una empresa que se hunde y una jubilación que se aleja, que se aleja; otro hijo de 42 que la cuida, la baña, la peina y casi la mata (a la de la embolia); una “Testigo de Jeová” que los visita cada miércoles; muchas libretas y pocos ahorros; una casa que hay que vender “ pero, xa! “; y una noche interminable repleta de secretos inconfesables que acaban saliendo a la luz y provocan la confesión más cruda de la función: “Fran, eu creo que non quero a mamá. “, le dice Carlos a su hermano. “Pois mira que se se cura... “, les contesta Fran a su vez. Y como no quieren que se cure por su bien, para que no sufra, porque esto ya no es vida ni es nada, empiezan a idear maneras de ayudarla, de darle un empujoncito. Y aparecen nuevos elementos: una cuerda, y una lámpara, y ventanas abiertas, en inverno, bien abiertas, y un cojín, y pan, un trozo de pan... Y miedo, mucho miedo. Y la luz del día empieza a deslumbrar, y se acaba el tiempo, y hazlo tú o lo hago yo, y no lo hace nadie, y una gran sorpresa final, y... ah, si! Y timbres, muchos timbres.

“D.E.P.” es una comedia en la que se exponen, con mucho humor e ironía, elementos como el egoísmo, la mentira y el engaño que surge entre hermanos ante el reparto de la herencia. Esta comedia sobre la muerte, escrita por Jordi Sánchez y Pep Antón Gómez, está dirigida por Marcos Orsi y protagonizada por los actores Xoque Carbajal, Josué García y Patricia Rodríguez.

Malasombra producións S.L. es una compañía teatral fundada en 2002 por el actor Xoque Carbajal y nace como una pequeña compañía de teatro que da sus primeros pasos por las calles de Compostela.

Hoy, más de una década después, han afianzado un proyecto empresarial que no sólo genera cultura e ilusión, sino también puestos de trabajo, convirtiéndose en una empresa sólida de producción y distribución teatral.

lugar: Sala Bahía (Foz)

FECHA: 21/09/2017 a las 20:30h

entrada: Sin confirmar