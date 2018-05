Para comer como un auténtico rey o como un peregrino

A mí solo me ocurrió una vez y los platos no salieron de su cocina, muy bien atendida, sino de los fogones manejados por los concursantes de Masterchef en la pasada edición de 2017. He ahí la razón de ese “casi”.

Al margen de las bromas, estamos ante uno de los establecimientos históricos de Galicia, nacido como hospital de peregrinos hace cinco siglos.Dispone de dos cocinas independientes para atender también a dos restaurantes y su cafetería. Su equipo de cocina se maneja con destreza en el repertorio de la gastronomía tradicional gallega, muy demandada por los turistas que desean conocer de Galicia algo más que la catedral de Santiago que tiene al lado, pero también las otras cocinas españolas, con platos como las migas de pastor o el lechazo castellano. Aunque puestos a preferir, el guiso de arroz con centolla y almejas resulta uno de sus entrantes más atractivos y sabrosos. Pero el equipo que dirige el chef José Gómez, también hace sus pinitos en elaboraciones muy contemporáneas y atrevidas, como por ejemplo el buñuelo de lamprea y jarrete o la lamprea trufada cuando es la temporada de este pescado, o el paté de pulpo y corales de erizo.

En cuanto al espacio, sus comedores ofrecen desde un ambiente casi conventual del comedor principal, al de una taberna típica en el enxebre.

En fin, todo un universo gastronómico que aborda con altísima calidad y mucha creatividad los productos más emblemáticos de la cocina gallega, que no defrauda y, puestos a estimar la categoría del establecimiento y el trabajo de cocina, con una relación entre calidad y precio difícilmente superable.