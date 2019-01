Comer en Samil con sol y sin que la playa esté llena

Hay lugares que brillan especialmente en tiempo de contrastes. Por ejemplo, un mes de enero de noches gélidas pero con suaves y soleados mediodías, apetece acercarse a la playa. Sobre todo un día laborable. Esa es la razón que me llevó al Marina Cíes. Su ambiente se vuelve especialmente acogedor en días como los que estamos teniendo en este comienzo de 2019. Cómodo, decorado con gusto, con un servicio siempre atento sin ser molestón y una limpieza que se nota en todos los rincones.

Por 14,95 euros ofrece un menú del día completo, con primero, segundo, postre, café y una copa de vino o una bebida. Cada plato cuenta con dos opciones, desde mi punto de vista bastante equilibradas y bien elaboradas. Elegí, el niguiri crujiente de salmón, que vemos en la fotografía, como primero y en el segundo la costilla de cerdo barbacoa a la parrilla, frente al arroz caldoso de pescado, que era la segunda opción. De postre, el Choco crazy. En su conjunto, el precio está muy equilibrado. Nuena cocina, buen producto y un servicio atento. Y en esta época del año, mi puntuación se eleva, yo diría que a un nueve sobre diez porque el contexto, que es la playa de Samil resulta especialmente atractiva. Si fuese en verano, ya no me pareceria tan sugerente.

En cuanto a la carta, yo diría que está bien, pero nada más. De nuevo es el entorno el que aporta el plus que justifica los precios, pero no la genialidad. Una sugerencia: yo corregiría la carta. Pescado a la andaluza, hamburguesa de Kobe y solomillo con foie suenan poco de aquí como para representar el 60 por ciento de la denominada carta de cocina gallega. El contrapunto lo pone una bien surtida carta de vinos gallegos con blancos y tintos de las 5 D.O.