Cora Novoa y Chicks On Speed lanzan "We Are Data"

El 21 de abril fue la fecha señalada como retorno de la compositora ourensana Cora Novoa junto a Chicks On Speed con su single “We Are Data” que ha sido lanzado en su versión digital con el sello discográfico Seeking the Velvet.

En la canción original aparecen como artistas Chicks on Speed que interpretan su propia versión del famoso tema “Wir Sind Daten” de Peter Wibel y Hotel Morphila Orchester; un tributo a Bradley Manning y Edward Snowden de 2013, grabado en colaboración con Weibel para su último disco Artstravaganza (2014).

La directora creativa de Seeking the Velvet, la propia Cora Novoa, colabora con el dúo legendario de Munich Chicks on Speed (Alex Murray-Leslie y Melissa Logan) en una reinterpretación del tema “Wir Sind Data”. A manos de Novoa, este tema es un remix para la pista de baile que consigue un equilibrio sublime entre el electropop saturado de contenido característico de Chicks on Speed con los oscuros paisajes sonoros techno de Cora Novoa. Es una fusión fresca y a la vez estimulante que fascinará a las pistas de baile.

En este nuevo single, lanzado bajo el ambicioso proyecto de Cora Novoa SKTVT, figuran contribuciones de lujo como la de la artista multidisciplinar, modelo e “It girl” Encarni Lovexxx autora del videoclip official – una pieza de video arte en 3D llena de referencias digitales y en total sintonía con el mundo digital del proyecto – y la marca de moda y tienda de alta costura 44STORE & 44STUDIO, ubicada en Madrid y que ha diseñado una camiseta de edición limitada inspirada en el concepto central de “We Are Data” que verá muy pronto la luz.

En palabras de Alex Murray-Leslie, esta canción “es sobre lo que compramos, lo que vendemos, lo que nos gusta, lo que coleccionamos, lo que encontramos, lo que compartimos y sobre lo que somos en la gran nube del big data”.

Artistas del performance, trotamundos y agitadoras del mundo del arte, la música y los nuevos medios, Chicks on Speed tuvo un sonado retorno con Artstravaganza, que supuso todo un desafío para los estereotipos de género y las formas convencionales. Es un encuentro entre la música pop, el arte, el activismo y los datos: tanto el álbum como las Apps complementarias de instrumentos musicales han sido la culminación del ideal interdisciplinario que ha sido el núcleo duro de Chicks on Speed durante los últimos 17 años. En esta línea, en este último trabajo han figurado contribuciones musicales de colaboradores tan diversos como Weibel, Yoko Ono y Julian Assange, entre otros.

En este trabajo brillan los sonidos característicos de la ourensana y es una reinterpretación muy potente del tema mundialmente aclamado ya del colectivo músico-artístico Chicks on Speed. Con ellas Novoa comparte la búsqueda por la libertad artística sin compromisos y el inconformismo más allá de disciplinas y estilos.